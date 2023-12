In tempo di guerra non si butta via niente: la recensione di Godzilla Minus One

Forse ci avete fatto caso anche voi, ma da un decennio a questa parte ogni nuovo film di Godzilla sembra dover rispondere alla domanda “cosa possiamo dire, oggi, di nuovo su Godzilla?” (oh magari se lo chiedevano anche nell’era Heisei e Millennium, solo che chi faceva questa domanda veniva ridotto al silenzio con percosse e minacce mentre Godzilla affrontava Ghidorah per la tredicesima volta) e la risposta finora è sempre stata “niente, quindi parliamo d’altro”.

Gli americani l’hanno piegato fino a trasformarlo in un film Marvel, ponendolo al centro di un cineuniverso condiviso sgangheratissimo e inutilmente intricato, composto da quattro film +1 in arrivo che se scappa uno decente è un successo. (Li ho rivisti da poco: fidatevi, non se ne salva uno.)

Hideaki Anno ne ha tratto una commedia satirica catastrofico-ecologista in cui il vero mostro è la burocrazia giapponese. (L’ho rivisto da poco, fidatevi: fa scassare dal ridere.)

Gen Urobuchi, coi suoi film animati per Netflix che abbiamo visto in quattro e sono piaciuti solo a me, l’ha preso in prestito per imbastire una riflessione tutta sua sull’ossessione, culto della morte e orrore cosmico lovecraftiano. (Li ho rivisti da poco, fidatevi: esistono.)

In questa tempolinea in cui ogni volta Godzilla è una scusa per parlare di tutto tranne che di Godzilla, era lecito chiedersi cosa avremmo dovuto aspettarci dal nuovissimo Godzilla Minus One: un film che da un lato è sì un film di Godzilla nel 2023, quindi è ovvio che non parlerà veramente di Godzilla; ma dall’altro si presenta come un glorioso, ruggente ritorno alle origini, un omaggio più urlato che mai al film del 1954 che riporta Godzilla nella sua culla, la baia di Tokyo nell’immediato dopoguerra.

Ve lo dico subito, così non ci rimanete male dopo. Godzilla Minus One è un film sul PTSD in cui a un certo punto, per una serie di buffissime coincidenze che proprio non ci credereste mai, appare anche Godzilla. È la storia di Shikishima, un pilota kamikaze a cui è mancato il coraggio di ammazzarsi e ora vive sopraffatto dalla vergogna, perseguitato dal senso di colpa del sopravvissuto in una Tokyo ancora fumante dai bombardamenti. E non ve lo nascondo, è uno spunto interessante: i kamikaze, noi occidentali, ce li immaginiamo così, un po’ matti e un po’ ubriachi che urlano banzai mentre si schiantano contro portaerei per la gloria del Giappone e invece no, cazzo, erano ragazzi terrorizzati a cui il proprio governo ha detto “il tuo compito è morire”. Non “combattere a costo della vita”, ma proprio morire, morire e basta, perché sì, perché così vuole l’imperatore. Ci pensate? È una roba che fa gelare il sangue.

Però, ecco, non è che c’entri moltissimo con Godzilla.

Poi vabbè, succede anche che all’inizio del film Shikishima ha un incontro così ravvicinato con Godzilla che nella sua testa si mischia tutto e Godzilla diventa l’avatar della morte onorevole da inseguire con ottusa determinazione per espiare le proprie colpe. I più attenti di voi diranno “e vabbè, ma Godzilla è sempre stato una metafora: nel primo film era una metafora della bomba atomica” ed è vero, ma è un po’ più sfumato di così. Se dovessi spiegare Godzilla ‘54 a una persona che non legge I 400 Calci (esistono?) gli direi che è un film su un mostro gigante che attacca Tokyo e in più puoi leggerci dentro un’elaborazione del trauma di Hiroshima e Nagasaki. Se dovessi spiegare Godzilla Minus One farei prima a dire che è Una tomba per le lucciole ma da metà in poi, visto che non erano già abbastanza sfigati così, devono pure fare i conti con un mostro gigante. È un film sul Giappone post-bellico, un Paese prostrato, umiliato, tradito dalle proprie istituzioni, che cerca con fatica di rialzarsi e proprio quando crede di esserci riuscito arriva Godzilla che rade al suolo Ginza.

Va detto però che ‘sta roba sta piacendo un casino. Minus One sta raccogliendo recensioni positivissime e spettatori di ogni credo e nazione si stanno stracciando le vesti al grido di “finalmente un film di Godzilla con un cuore”.

Non guardate me, sono il tipo che guarda più al cervello o al coraggio, ma non è che non capisca da dove venga questo sentimento. Il cazzo di Monsterverso ci ha rifilato tre film di Godzilla in cui i protagonisti sono gli umani più irritanti sulla faccia della terra. Nel primo, quello che col senno di poi consideriamo il meno peggio dei tre, quello “più riuscito”, Aaron Taylor-Johnson passa due ore a chiedere un passaggio per tornare a casa e nel terzo c’è un podcaster I rest my fucking case your honor. Dopo una dieta del genere è ovvio che la prima cosa scritta da uno che non è un completo cretino scali automaticamente la classifica diventando la pietra angolare del character study, il faro morale che guiderà ogni futuro film di Godzilla da qui all’eternità.

Il non completo cretino in questione si chiama Takashi Yamazaki e anche se io non avevo la minima idea non solo di chi fosse, ma che esistesse, a casa sua è una specie di star che ha ottenuto un discreto successo nel 2005 con l’adattamento live action di un manga e da allora ha fatto praticamente solo adattamenti di altri manga che sono in qualche modo riusciti a spaccare ogni volta il botteghino giapponese. Regista, sceneggiatore ma soprattutto esperto di effetti speciali e di animazione digitale, solo negli ultimi quattro anni ha fatto: un film fantasy tratto da un libro per ragazzi, un film animato di Doraemon, un film animato di Lupin, un film animato di Dragon Quest e un kolossal storico tratto da un manga sulla costruzione della corazzata Yamato. Personalmente non c’è una sola di queste cose che toccherei con un bastone, ma guardando Minus One non si può negare che sappia quello che sta facendo, lo Yamazaki – sia che si tratti di mettere in scena il Dramma di una Nazione, coi personaggi tridimensionali, il cuore e tutte quelle robe lì, sia che si tratti di farti CACARE SOTTO quando entra in scena Godzilla.

Una delle intuizioni più felici, per esempio, è quella di ambientare molte delle scene più adrenaliniche in acqua: siamo abituati a pensare che i cazzi veri comincino quando Godzilla arriva sulla terra ferma, ma immaginatevi di essere in mare aperto, a bordo di un peschereccio tutto scassato, attorno a voi solo il nulla e poi, all’improvviso, scorgete la gigantesca pinna dorsale di un dinosauro radioattivo che in un evidente rimando a Lo squalo punta inesorabile verso di voi. Terrore puro. Ed è probabilmente questo il debito più grande nei confronti del film del 54: la consapevolezza che Godzilla non è un film di fantascienza, ma un film dell’orrore.

Naturalmente, a livello di pura spettacolarità, niente rivaleggia con la sequenza della distruzione di Ginza: palazzi sventrati, treni scaraventati in aria, un’avanzata terrificante e inarrestabile che culmina col fiato atomico di Godzilla che rade al suolo un intero quartiere. Come dicono in Francia, au revoir Monsieur Métaphore: Godzilla non è più un’allegoria della bomba atomica, è letteralmente una terza bomba atomica sul Giappone! E con tutto l’affetto per i modellini di Anno, che omaggiava il film originale attraverso un utilizzo citazionista e ultra-filologico degli effetti pratici, Minus One fa sfoggio un repertorio di effetti digitali all’avanguardia, eccellenti, vividissimi, che restituiscono in pieno la sensazione di trovarsi in mezzo alla devastazione, al caos più totale, impotenti di fronte alla furia della natura.

Aggiungo anche che il design di Godzilla, più spaventoso che mai, è probabilmente il mio preferito finora: le zampe posteriori assurdamente grandi, le braccia muscolose, il corpo ricoperto di scaglie e di ustioni e il groviglio di spine, altissime, sulla schiena che fanno pensare a una rigenerazione impazzita e fuori controllo. (L’origine di Godzilla è quella solita: una creatura giurassica già esistente, mostruosamente mutata dai test nucleari degli americani.)

Quindi sì, Godzilla compare poco, ma quando compare vale i soldi del biglietto (e a costo di dire una banalità: è il genere di cosa che va vista al cinema). C’è da stringere un po’ i denti, ma il terzo atto, in cui succedono finalmente cose che hanno effettivamente a che fare con Godzilla, non solo ripaga dell’essersi fatti due palle così sui cazzi degli umani traumatizzati per quasi un’ora e mezza, ma ribalta la prospettiva offrendo una nuova chiave di lettura della vicenda: combattere e sconfiggere Godzilla si rivela un’occasione di riscatto per la collettività – una collettività, attenzione, formata emarginati, strambi e falliti – non nel senso in cui lo intende Shikishima, di andare alla ricerca di una morte onorevole, ma di dimostrare ai generali, ai politici e alle istituzioni che i problemi si risolvono con l’ingegno, con la collaborazione, con il duro lavoro e con l’applicazione della scienza, non ammazzandocisi contro. Il piano per la neutralizzazione di Godzilla non è una missione suicida, ma un inno alla vita, la battaglia del Giappone per riconquistarsi il proprio futuro, e sarebbe bellissimo se questo concetto venisse evocato attraverso le immagini invece che letteralmente farlo dire a un tipo col microfono. Ma ehi, si fa quel che si può.

Blu-ray quote:

“Una tomba per le lucciole, ma a metà arriva Godzilla”

Quantum “Cannarsi” Tarantino, i400calci.com

Nota sul titolo, visto che in molti si chiedono il significato di quel “minus one”: l’idea, spiegano gli exec. della Toho, è che dopo la devastazione della guerra, il Giappone ha toccato il fondo; il suo valore – politico, economico, militare – è zero, ma l’attacco di Godzilla lo trascina ancora più a fondo, lo porta a “meno uno”. (L’idea che Godzilla non voglia permettere al Giappone di rialzarsi è ulteriormente sottolineata dalla scelta dei suoi obiettivi: Ginza è il quartiere più ricco di Tokyo, simbolo della sua rinascita economica; mentre l’edificio che Godzilla punta col suo fiato atomico è il Palazzo della Dieta Nazionale e i pochi, sgangherati carri armati schierati in sua difesa sono ciò che rimane del suo esercito-non-esercito.)

Al di là del rapporto molto disinvolto che hanno i giapponesi con l’inglese, all’inizio quel “meno uno” aveva fatto pensare tutti quanti a un prequel, quindi chiariamo anche che non si tratta in alcun modo di un prequel, né del film originale (che pure è ambientato qualche anno dopo rispetto a questo), né di Shin Godzilla di Anno (dove Godzilla attaccava Tokyo per la prima volta nel 2016!). Il finale al massimo lascia le porte aperte per un sequel, ma l’attuale accordo di Toho con Legendary Pictures limita di molto il numero di film su Godzilla che possono fare i giapponesi per non fare concorrenza al Monsterverso, quindi chissà quanti anni passeranno prima che possano iniziare a lavorare al prossimo: ormai l’hype sarà scemato e tanto varrà fare un nuovo film standalone.