Sala dei trofei: Il duro del Road House (400 LIVE #197)

Patrick Swayze non è un eroe come tutti gli altri. Innanzitutto è più basso di quanto t’aspetti. E poi è studiato. E poi non è macho, anzi, si muove con grazia e non fa altro che dire agli altri di essere gentili. Ma se c’è da menare, hey, mena forte. È serissimo, intenso, e con una storia traumatica alle spalle, ma intorno a lui c’è un mondo da cartoni animati, come un western che vuole essere allo stesso tempo Il cavaliere della valle solitaria e Trinità. Il duro del Road House è un film che solo un pazzo potrebbe girare in questo modo e sperare che funzioni, ma funziona a tal punto che 35 anni dopo siamo ancora qua a guardarlo a ripetizione, ed esce un remake. A voi il filmato integrale:

