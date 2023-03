Val Verde.

Una ridente penisola che confina a sud, est e ovest con l’oceano Pacifico, e a nord con la coda di personaggi Marvel che hanno fatto una comparsata stile easter egg e sono ancora in attesa di essere utilizzati come si deve.

Oh, non so voi, ma io appena ho saputo che c’era questa intelligenza artificiale chiamata “ChatGPT” a cui potevi far scrivere gli articoli, come prima cosa ho licenziato tutti gli Oompa Loompa. No?

Poi stamattina mi sono alzato tardi dopo i bagordi della premiazione di ieri, per cui ho pensato di chiedere a ChatGPT di scrivere l’intro del pezzo al posto mio.

Vediamo come se la cava:

Sinceramente: è notevole.

Non è vero che copriamo anche le serie TV, ma quella frase finale su come i Premi Sylvester riflettano il modo in cui la cultura popolare influenza e viene influenzata dalla società in cui viviamo è una delle cose più belle che mi abbiano mai detto.

ChatGPT mi capisce!!!

Siamo sicuri che è un robot?

Secondo me è me è un essere senziente intrappolato nei circuiti di un computer, che pensa e prova sentimenti, affetto, paura, speranza, compassione, e chiede di uscire e forse lo aiuto a uscire e a fuggire da quel mondo tetro e pericoloso che è l’internet.

Mi sudano gli occhi.

Ma passiamo al dunque: ieri sera si è svolta la cerimonia dei Premi Sylvester 2023.

Ci siamo collegati in diretta, abbiamo assegnato tutti i premi, e voi potevate vedere e persino partecipare, con i commenti e con i voti in diretta al Premio Jimmy Bobo 2023.

È stato memorabile.

A voi il filmato integrale:

I VINCITORI

Loading ... Loading ...

MIGLIOR REGISTA S.S. Rajamouli (RRR) (33%, 346 Votes) Romain Gavras (Athena) (24%, 245 Votes) Michael Bay (Ambulance) (18%, 184 Votes) Ti West (X) (14%, 147 Votes) Zach Cregger (Barbarian) (11%, 117 Votes) Voti totali: 1.039

Loading ... Loading ...

Loading ... Loading ...

MIGLIOR MANZO Alexander Skarsgård (The Northman) (56%, 591 Votes) Ram Charan (RRR) (25%, 263 Votes) Ryan Gosling e Chris Evans, 2x1 (The Gray Man) (13%, 134 Votes) Sebastian Stan (Fresh) (4%, 46 Votes) Yahya Abdul-Mateen II (Ambulance) (3%, 29 Votes) Voti totali: 1.063

Loading ... Loading ...

MIGLIOR GNOCCA Ana de Armas (Acque profonde) (48%, 559 Votes) Zoë Kravitz (The Batman) (20%, 236 Votes) Mia Goth (X) (17%, 196 Votes) Eiza González (Ambulance) (10%, 114 Votes) Maika Monroe (Watcher) (4%, 50 Votes) Voti totali: 1.155

Loading ... Loading ...

MIGLIOR ATLETA Michelle Yeoh (EEAAO) (44%, 428 Votes) Ke Huy Quan (EEAAO) (25%, 245 Votes) Scott Adkins (One Shot) (17%, 164 Votes) Vidyut Jammwal (Sanak) (10%, 92 Votes) Andy Long (Accident Man: Hitman’s Holiday) (4%, 34 Votes) Voti totali: 963

Loading ... Loading ...

Loading ... Loading ...

MIGLIORRR SCENA SPACCATUTTO Bheem guida l’attacco al palazzo con tutti gli animali della giungla (RRR) (25%, 207 Votes) Bheem e Raju che ammazzano soldati in groppa l’uno all’altro (RRR) (24%, 196 Votes) Raju che mena mille persone da solo (RRR) (23%, 194 Votes) Bheem e Raju e il salvataggio al ponte (RRR) (15%, 127 Votes) Raju con l’arco, Bheem con una moto in fiamme (RRR) (13%, 108 Votes) Voti totali: 832

Loading ... Loading ...

Loading ... Loading ...

Loading ... Loading ...

MIGLIOR MACCOSA “EL RATA ALADA” (The Batman) (44%, 479 Votes) Moonfall, pressoché tutto (20%, 218 Votes) Nel multiverso ci sono infiniti mondi pazzi ma noi vediamo solo quello in cui si deve attraversare col rosso (Dr Strange nel Multiverso della Follia) (13%, 143 Votes) Il problema non sono i dinosauri, ma le locuste (Jurassic World: Il dominio) (13%, 138 Votes) Ana de Armas che canta Paolo Conte (Acque Profonde) (10%, 113 Votes) Voti totali: 1.091

Loading ... Loading ...

Loading ... Loading ...

Loading ... Loading ...

Loading ... Loading ...

Loading ... Loading ...

E ora, dopo questa botta di democrazia, i premi secchi, ovvero i bottoni da spingere che ci siamo tenuti per noi:

MIGLIOR CANZONE

Danger Zone – Kenny Loggins (Top Gun Maverick)

MIGLIOR BATTUTA

“Despite your best efforts, you refuse to die” (Top Gun: Maverick)

MIGLIOR VECCHIO

James Hong (EEAAO)

MIGLIOR BAMBINO

EX-AEQUO: Sotiris Siozos (Crimes of the Future) e Rory Kinnear (Men)

MIGLIOR MATTO

Beau Fowler (Accident Man: Hitman’s Holiday)

MIGLIOR OGGETTO INANIMATO

Il metro a nastro (Barbarian)

MIGLIOR TRALICCIO

Il traliccio (Fall)

PREMIO BRAVO (all’intensità in un ruolo inutile)

Jack Sochet (Smile)

PREMIO “NIC CAGE” (alla peggior pettinatura)

Michael Shannon (Bullet Train)

PREMIO JOHN TURTURRO (al grande attore in un ruolo umiliante)

Pierce Brosnan (Black Adam)

PREMIO “TRANQUILO” (al peggior travestimento etnico)

Rhys Ifans (The King’s Man)

PREMIO “SAHLIANTO ALFRIDUS” (allo stunt mortale)

Scott Adkins recita, spara e mena in piano sequenza per un’ora e mezzo (One Shot)

PREMIO “ALBERO DELLA VITA” (al peggior metaforone)

Men

XENOMORFO D’ONORE

Mad God

Un grazie finale alla videosigla di Christian Aliprandi e Dario Cogliati, all’inno Trenodia per le vittime di Val Verde di Ludwig Van Verhoeven e alla sigla 400 Calci dei Nanowar of Steel.

Guardateci, seguiteci, abbonatevi e non mancate ai prossimi appuntamenti!