Un film competente: la recensione di Dune – Parte Du(n)e

In questi anni ’20 in cui internet ha totalmente piallato le mezze misure, in cui tutto è o bianco o nero, un capolavoro oppure la cosa peggiore che abbia mai visto in vita mia, che merda, voglio solo cavarmi gli occhi e cullarmi in posizione fetale verso l’oblio, è molto difficile parlare di un film come Dune – Parte Due senza cascare nel tifo da stadio. C’è chi lo ha elogiato, chi lo ha stroncato, ma come non mai in questo caso la realtà sta nel mezzo. Purtroppo, mi sento di aggiungere.

Il primo capitolo mi era piaciuto a nastro, persino il rigore marziale con cui Denis Villeneuve aveva scelto di mettere in scena una storia che, nella versione di Frank Herbert e nel celebre adattamento di David Lynch, includeva invece un sacco di droga e soluzioni visionarie e sopra le righe. A Villeneuve, al contrario, piace l’austerità, e con Dune lo ha confermato, forgiando una severa e rigorosa storia di sopraffazioni, intrighi di palazzo, predestinazione e sopravvivenza in un mondo aspro e ostile. Ha avuto il vantaggio, rispetto a Lynch, di poter spezzare un romanzo densissimo (a livelli tolkieniani in termini di nerdismo) in due tronconi, per meglio approfondirne gli aspetti più complessi. Fa ridere dunque che, al termine della seconda parte, uno dei limiti più evidenti dell’operazione risulti essere proprio l’incapacità di rendere la profondità del mondo partorito dalla mente di Herbert: Dune 2 è un film… competente? Direi che forse è la migliore definizione per un’opera che si configura come un buon adattamento, formalmente “corretto”, che taglia le cose giuste per snellire il racconto, che sa far affiorare i temi portanti del romanzo, che tocca tutte le tappe del cinema fantastico – da quanto tempo non assistevamo al discorso di ordinanza del protagonista prima dell’assalto finale senza che sembrasse una roba appiccicata a forza? – e porta a casa il risultato senza mai annoiare per tutti i suoi 166 minuti di durata. Non è da tutti.

Quindi, nell’arena web del 2024 mi sento di dover fare subito una precisazione a uso di quelli che amano il tifo: Dune – Parte Due NON È UN BRUTTO FILM. Allo stesso tempo, però, riesce nell’impresa di non risultare mai davvero memorabile, di non trascendere oltre il compito molto ben svolto. È l’equivalente di un bravo attore che ha sempre recitato bene, ma che non ha mai avuto quel quid che lo rendesse una star. Ci sono film che hanno quel qualcosa in più che li trasforma in pietre angolari della cultura popolare, “film culto” che restano impressi nella coscienza collettiva: ahimè, temo che Dune 2 non sia tra questi.

Qual è il problema? Da un lato credo sia il fatto che, con questa seconda parte del romanzo, Denis Villeneuve ha raggiunto un suo limite naturale: il suo stile essenziale non si sposa benissimo con il crescendo lisergico e visionario – letteralmente: Paul Atreides inizia ad avere le visioni di un futuro in cui la galassia intera soffrirà pene indicibili a causa delle sue azioni – di una storia in cui, fondamentalmente, una serie di personaggi assumono delle sostanze psicotrope e danno di matto, mettendo in moto una rivoluzione. E quindi il rigore di Villeneuve gli si ritorce contro e va a minare i momenti in cui un po’ più di visionarietà (si può dire?) sarebbe servita a rendere meglio il concetto della pericolosità del culto costruito dalle Bene Gesserit intorno alla figura del (falso) messia Paul Muad’dib. Perché alla fine il tema centrale di Dune è quello, no? Il potere assoluto corrompe assolutamente, e persino quello che percepiamo come l’eroe è in realtà l’ennesimo dittatore calato dall’alto, in un eterno circolo vizioso in cui a soffrire sono sempre i poveracci*. Villeneuve lo ha capito, però lo fa spesso esprimere a parole, dimenticando in quei momenti che sta girando un film. Tanto è a suo agio con il gigantismo in certe sequenze che tolgono davvero il fiato – gli attacchi alle mietitrici della spezia, ogni scena che coinvolga i vermoni, la battaglia finale contro l’Imperatore – quanto fatica con le premonizioni di Paul, che risolve usando sempre la stessa immagine ripetuta allo sfinimento, senza variazioni.

Sarebbe stato interessante se Villeneuve fosse riuscito a sposare queste due anime così diverse, stilisticamente parlando, cioè da un lato le architetture marziali del mondo feudale galattico e dall’altro il lato più sporco, selvaggio, working class e lisergico dei deserti di Arrakis, per sottolineare in maniera inequivocabile “l’attraversamento della soglia” dal mondo ordinario, a cui Paul Atreides appartiene per diritto di nascita, a quello straordinario e imprevedibile dei Fremen, dove è costretto a trovare la sua “voce” (wink wink per gli appassionati di Herbert) ed emergere dal basso per uscire dall’ombra del padre. Era una bella idea, se si fosse confermata un’idea. Alla fine di Dune 2, invece, mi sembra evidente come la scelta stilistica del primo film fosse una non-scelta: questa fantascienza “realistica”, tangibile, è l’unica dimensione in cui Denis Villeneuve è in grado di muoversi come autore, e appena fa un passo verso ambiti più spirituali e weird si perde in un bicchier d’acqua (o in una vasca d’acqua sotterranea).

Dune – Parte Due mi è sembrato l’equivalente fantasy dei biopic standard, quelli in cui devi raccontare tutta la vita di una star della musica, da quando ha emesso il primo vagito fino alla tomba, saltando di tappa fondamentale in tappa fondamentale, magari anche tenendo un buon ritmo, ma senza mai approfondire davvero, senza tentare una lettura del personaggio che trascenda la pura aneddotica. Villeneuve ha fatto un po’ questo: ha raccontato con competenza la storia di Dune, senza trovare una chiave di lettura forte. Alla fine i migliori adattamenti non sono quelli che rispettano l’intreccio di un’opera, ma che ne comprendono il senso profondo, quel quid che si diceva prima, e che la rende unica o speciale, e lo amplificano, ne fanno il motore di qualunque altra scelta. Trovando, nel caso del cinema, un modo per sparaflasharlo visivamente nella maniera più epica possibile. Qui, al netto di svariate sequenze molto belle e di un’opera che regge più o meno in tutte le sue parti, trovo che Villeneuve non ci sia davvero riuscito.

Questa rincorsa a voler raccontare TUTTO il romanzo fa perdere di vista, ironicamente, la vastità dell’universo di Herbert, quell’afflato mitologico che fa percepire al lettore/spettatore l’esistenza di una realtà molto più grande e complessa al di là di ciò che stiamo vedendo sullo schermo. Ci è riuscito George Lucas con Star Wars, tanto per prendere a esempio una delle opere più debitrici nei confronti di Dune; non ce la fa invece Villeneuve. Tanto che, quando nel film si menzionano le altre casate nobiliari e i giochi di potere che sottendono alla strage degli Atreides, e che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote a Paul nell’immediato futuro, non ne comprendi mai davvero la portata. Sembrano solo chiacchiere e non si avverte alcun senso di minaccia, perché quel vasto universo, agli occhi di chi sta vedendo il film, non esiste proprio.

Ma parliamo un attimo del cast**: il nostro punching bag preferito, Timothée Chalamet, si conferma perfetto nel ruolo di Paul, perché Paul è proprio quel genere di personaggio che vorresti costantemente prendere a coppini. Se avessero scelto una fazza più simpatica, quel passaggio da indiscutibile eroe della situa a potenziale nuovo villain galattico non sarebbe risultato altrettanto credibile. Paul è stronzo, ma stronzo forte, Villeneuve lo ha capito e ha scelto di conseguenza. Per il resto, Zendaya ha un ruolo più sostanzioso – grazie al cazzo, direte voi, ma non solo nel senso che ha più screen time: la Chani del film diverge in maniera abbastanza netta da quella del romanzo e diventa una sorta di contrappunto alla scalata di potere di Paul. Scelta interessante, bisogna concederlo a Villeneuve e al suo BFF Jon Spaihts, l’uomo con il nome dalle acca imprevedibili. Incredibilmente meno incisivi mi sono risultati invece gli Harkonnen: Stellan Skarsgård appare pochissimo, Dave Bautista è in overacting costante e Urla! Tutte! Le! Battute! Così!, Austin Butler ha del potenziale, è protagonista di una bella scena – la zuffa nell’arena di Giedi Prime che tutti stavamo aspettando, e che Villeneuve decide così, a cazzo, di girare in bianco e nero because – ma alla fine viene oscurato tematicamente dall’ascesa di Paul. Questa cosa non dipende dal povero Denis, perché in effetti alla fin fine gli Harkonnen sono solo pedine, come tutti gli altri, sempre per il discorso che in Dune non ci sono davvero buoni e cattivi. Certo è che Villeneuve si spinge fin troppo oltre nell’abbracciare questa visione, e non tenta nemmeno per un attimo di stupirci con trucchi magici e farci credere che Feyd-Rautha possa essere una minaccia credibile per Paul. Così facendo, quando Paul [uhm… SPOILER?] lo debella, non avvertiamo nessuna emozione particolare, nessun contrappasso. Succede e basta.

Ecco, forse è questo il vero, grosso problema di Dune – Parte Due: la roba succede e basta. Succede bene, con grande dispendio di mezzi, un regista solido alle spalle e un bel cast di fronte alla macchina da presa. Ma per schiudere le porte del Mito c’è bisogno di ben affleck altro.

Club del libro quote:

“Un dignitoso biopic di Paul Atreides.”

George Rohmer, i400Calci.com

*Abbiate pazienza, ho letto solo il primo romanzo e non so se e come poi le cose si evolvano.

** Non ho citato Christopher Walken (nei panni dell’Imperatore), Florence Pugh (in quelli della principessa veneta Irulan, e infatti le sue scene sono state girate a Treviso) e l’innominata, perché hanno ruoli davvero minimi. Anzi Walken mi è pure sembrato un po’ confuso/svogliato/miscast.