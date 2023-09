Suore di tenebra: The Nun II

Odio i miei redattori, li torturo, li tratto malissimo, ma persino io ho i miei limiti: li mando a vedere che so, il remake di Grano rosso sangue, o addirittura Ant-Man 3, ma sono già anni ad esempio che non li mando più a vedere i film del ConjuringVerse. Mi sforzo, insomma, di rimanere nei parametri umanitari per non prendere sanzioni.

Però i film del ConjuringVerse vanno avanti.

Diciamo le cose come stanno: la Marvel rivoluzionò il mondo del cinema con l’enorme estensione a cui arrivarono le sue storie incrociate, un concept che avevano ovviamente mutuato dai loro stessi fumetti. Ma fuori dalla Marvel? La DC va avanti più per dovere morale che per convinzione o successo, e non si è mai capito che piani avessero. Se escludiamo quindi Star Wars che fa quasi tutto a livello di mini-serie, l’unico altro vero cineuniverso di successo è appunto quello di Conjuring, con lo spin-off su Annabelle arrivato a tre capitoli, questo The Nun arrivato al secondo e La Llorona momentaneamente fermo al primo. E volendo anche Insidious, che è scollegato ma è semi-indistinguibile e verrebbe probabilmente buttato nel mucchio se oltre ai creatori non condividesse già anche l’attore protagonista Patrick Wilson.

Gli spin-off di Conjuring continuano a fare una valanga di milionate e di conseguenza a uscire in sala: nessuno mi ha mai detto “Nanni, sbagli a ignorarli, li devi assolutamente recuperare”, ma a un certo momento viene la curiosità di capire almeno che forma hanno, no? Ho visto Smile, per la miseria.

Nessuno ha gridato al miracolo cinematografico per Annabelle e The Nun, ma il punto è che a livello iconografico sono diventate entrambe immediatamente riconoscibili, anche da gente che non ha visto i rispettivi film.

E sono nate da zero!

Son buoni tutti di fare spin-off di successo dagli Avengers che hanno un mondo di personaggi già in giro da decenni.

Questa cosa l’hanno azzeccata bene, e gli va concesso.

La curiosità ha vinto: mi sono guardato il primo film che non avevo mai visto, e poi sono andato a vedere il secondo.

E non perderò tempo a scandalizzarmi per quel tipo di difetti che davo scontati già in partenza: questi sono dei Conjurinsidious di seconda fascia, ovvero storielle patinate e innocue che si prostrano inferiori e adoranti al Dio truffaldino del jump scare meccanico come se fosse l’unico modo esistente di fare orrore, e che a differenza del franchise madre non possono nemmeno contare su James Wan che ogni tanto qualche guizzo interessante di regia lo sa tirare fuori.

È inutile perdere tempo a lamentarmi che questi sono horror per gente che vuole provare il brivido di saltare sulla sedia un paio di volte senza che il cervello venga messo in difficoltà da domande più complesse di “non è che magari mi conviene fare un upgrade del mio corrente livello di Fede Cristiana nell’eventualità che il diavolo mi compaia fisicamente davanti?” e “perché non ci spiegano che rapporto c’è fra il personaggio di Taissa Farmiga e quello di sua sorella Vera Farmiga di The Conjuring anche se lo vedono tutti che si assomigliano abbestia, CRISTO, perché?!?!?”.

So già prima di entrare che questa è roba pensata per essere un giro in giostra: un giro in giostra in un safe space, in cui ti fanno alzare i battiti del cuore in modo misurato e controllato, con la rincorsa, gli avvertimenti e tutto il tempo per riprenderti prima del balzo successivo, ma se non altro aggiungono un po’ di pepe alla tua noiosa settimana in cui altrimenti l’avvenimento più emozionante era stato l’altro ieri all’incrocio quando hai deciso di passare col giallo.

Normalmente odiamo chiamare i film con il loro titolo italiano, spesso orribile, ma concedetemi per una volta di fare il contrario e usare la traduzione che per qualche motivo hanno trascurato: da qui in poi mi riferirò a The Nun come LA SUORA.

LA SUORA 1 era diretto da Corin Hardy (Gangs of London).

LA SUORA 1 fa riderissimo perché inizia con un tentativo super-timido di convivenza con la scienza, con la nostra protagonista Taissa Farmiga laureanda suora che spiega a una classe di bambine che credere ai dinosauri è solo questione di “farsi domande” e non fa necessariamente di te un cattivo cristiano, e poi cambia subito argomento perché le domande dovete farvele da soli a casa vostra quando non vi vede nessuno e non dovete rompere le balle agli altri. La trama procede a raccontarci di suore che muoiono in circostanze misteriose e in scene che non allacciano le scarpe manco alle imitazioni di The Omen: Hardy centellina le apparizioni del villain per maggior efficacia, ma in mezzo è il nulla più assoluto. I personaggi sono tre: Padre Burke, vescovo anglo-americano in Vaticano (il messicano Demián Bichir); Irene, neo-suora americana a Londra (Taissa Farmiga); Maurice, contadino franco-canadese in Romania (il belga Jonas Bloquet). Non ditelo a Favino che poi gli gira la testa.

LA SUORA 1 finisce – ve lo posso dire, no? state leggendo la recensione di LA SUORA 2 – con i coniugi Warren di The Conjuring che entrano in scena 20 anni dopo e spoilerano LA SUORA 2, mostrando un filmato di Maurice posseduto con Irene al suo fianco.

LA SUORA 2 quindi, giustamente, parla di Maurice posseduto. Che è un simpatico cambio di scenario, glielo devo concedere, perché siamo abituati a bambini o ragazzine possedute e invece Maurice è un giovane cristone di 1,90. L’idea è che LA SUORA possiede Maurice solo in occasionali momenti random, quando fa maggiormente comodo alla sceneggiatura, in modo da lasciare che il povero Jonas Bloquet abbia un personaggio un minimo sfaccettato da mettere nel suo showreel e non debba fare solo l’indemoniato.

La trama prevede che LA SUORA sia alla ricerca di una famosa reliquia particolare, che appena ho scoperto qual era mi sono cappottato a terra dal ridere perché è una di quelle poche storie cattoliche che ancora ricordo dall’infanzia… vabbé ve lo dico, che ve ne frega? Ha un impatto ridicolo sulla storia, è poco più di un McGuffin. Ora ve lo dico. LA SUORA vuole gli occhi di S.Lucia.

Da qui in poi, per favore, non fatemi domande difficili.

Ok Fabrizio ho visto che hai alzato la mano. Sentiamo.

– Nanni ma chi è esattamente LA SUORA?

Bravo, questa domanda è facile: la suora è VALAK, ovvero un’altra forma dello stesso demone che caga il cazzo anche negli altri film della saga.

– Sì ma perché in questo caso compare a forma di suora?

Ho detto niente domande difficili Fabrizio. Questo film si chiama LA SUORA, ecco perché. In Annabelle compare a forma di Annabelle, e in The Conjuring compare a forma di conjuring… cioè, di altre cose. Qui è LA SUORA.

– E che poteri ha?

Ha il potere di fare cose fighissime che non hanno il minimo senso, tipo fare evaporare l’acqua santa, o sfogliare i giornali di un’edicola fino a che il mosaico delle pagine non è a forma di SUORA, o imitare la voce de li mortacci tua che i personaggi dei film horror ci cascano sempre, ma soprattutto ha il potere di non riuscire a fare cose che sembrerebbero ovvie ma che se le facesse il film finirebbe subito, tipo possedere una bambina a caso di quelle che si infilano tutti i giorni nella stanza che contiene la reliquia invece che insistere a possedere Maurice che è troppo grosso e non ci passa e quindi se ne sta lì tutto il tempo incantato davanti al portone chiuso.

– Ma che fine ha fatto Padre Burke?

Demián Bechir non ha voluto fare il film, per cui Padre Burke è morto di colera fuori quadro. Come dicono i giovani nei meme sui social, “dimmi che hai litigato con la produzione senza dirmi che hai litigato con la produzione”.

– E perché–

Basta Fabrizio, ho detto niente domande difficili.

Credo che non ci sarebbe niente da raccontare se LA SUORA 2 fosse semplicemente un film scemo e prevedibile. Non sono nato ieri: i film scemi e prevedibili ma patinati al punto giusto fanno i soldi, specie nell’horror moderno.

Ciò che mi lascia perplesso in questa saga – vale anche per gli altri spin-off del ConjuringVerse? – è che si tratta anche di film in cui succede pochissimo, con location monotone e con un ritmo esageratamente rilassato. Sul serio, è roba che L’esorcista del Papa a confronto pare La casa 2.

Scemo, inoffensivo, prevedibile, e pure lento. Lento! Altro che giro in giostra.

Patinato, eh? Che bella fotografia che ha ogni tanto, signora mia. E non parliamo dei jump scare: scolastici nel migliore dei casi, livello panda rosso nel peggiore.

Fa pure incazzare perché persino le belle trovate sono usate male: l’idea dell’edicola con i giornali che si sfogliano da soli fino a formare il mosaico della SUORA è obiettivamente spettacolare, se non fosse che è diretta col piglio di uno talmente soddisfatto dell’intuizione che la fa durare il doppio del necessario, sabotandone l’effetto. E poi a un certo punto compare in scena anche un caprone demoniaco, che è un’ideona perché praticamente regala alla nostra malvagia protagonista un suo equivalente di Battle Cat, ma lo si vede veramente poco.

Per cui: davvero il pubblico generalista è così poco educato all’horror – anzi, diciamolo meglio: poco desideroso di vedere un vero horror – che è disposto a sorbirsi una palla mostruosa costruita sul nulla pur di godersi quei tre, quattro istanti in cui appare il personaggio del titolo? Fino a che punto la scusa è “l’iconografia è talmente potente che mi bevo la qualsiasi”, e fino a che punto è “non so nulla, vado a vedere questo perché sta in 3800 sale e mi fido che mi devo accontentare”?

Taissa Farmiga ha il piglio perfetto per questo tipo di film, come sua sorella. Storm Reid invece è sprecata, considerando quanto fosse in grado di reggere da sola un film come Missing.

Michael Chaves (Conjuring 3) dirige come un impeccabile yes man, quello che segue il brief con diligenza e vuole solo che il professore James Wan gli metta un bel voto sul registro e gli faccia fare tutti i film della saga: annoia a morte (script e budget non aiutano) ma è ordinato e non infastidisce.

Però veramente: è roba che a confronto The Conjuring pare Shining.

Anche in ambito mainstream, anche in ambito di storie che non devono davvero sconvolgerti, anche in ambito di horror che sono chiaramente pensati per gente che chiede “fa paura?” e va a vederlo solo se rispondi “no”, è lecito e doveroso chiedere di più.

Due note rapide in chiusura:

1. Bonnie Aarons, l’attrice che interpreta la SUORA, ha denunciato la Warner perché nonostante sia previsto dal contratto non le stanno pagando le percentuali sul merchandising, e poche volte ho visto persone avere più ragione di lei;

2. Questa cosa di glorificare due meschini truffatori come i coniugi Warren, che a confronto Padre Amorth era un santo genuino, mi mette un disagio che non avete idea. Tanto vale che in Italia facciamo una saga horror su Wanna Marchi e il Mago do Nascimento contro la Sfiga Demoniaca. Ma magari ne riparleremo al prossimo Conjuring.

Brochure del multisala-quote:

“La suora che mi menava all’asilo faceva più paura”

Nanni Cobretti, i400calci.com

BONUS, Bonnie Aarons quando faceva realmente paura: