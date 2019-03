La casa di Jack: la morte al lavoro, davvero

Fate questo esperimento sociologico: leggete in un luogo pubblico l’illuminante volumetto Creativity & Madness del dottor Albert Rothenberg e contate gli sconosciuti che vi romperanno i coglioni a tradimento per dirvi “Ah! Creatività e pazzia per me vanno a braccetto! Haha, è vero o no?”. E voi li manderete tutti affanculo (silenziosamente o meno), perché la tesi del dottor Rothenberg è opposta e molto più interessante: la malattia mentale, quella vera, quella che ti attanaglia e che ti fa soffrire, non le stronzate che i tuoi amici condividono su Facebook per giustificare le loro vite da falliti, la malattia mentale è la peggior nemica dell’immaginazione e dell’azione senza le quali non si può creare alcunché. Le schiere di famosi artisti pazzi che conosciamo creavano la loro arte nei rari sprazzi di lucidità fra la paralisi della malattia; nonostante la malattia, non grazie alla malattia. Il dottor Rothenberg forse non ha molti followers sui social media, ma ha ragione da vendere. Sigla!

The House That Jack Built è una maledizione al potere distruttivo della pazzia, che ha preso uno dei migliori registi mai esistiti e lo ha dato in pasto all’ipocrisia paludata dei festival, gli ha messo in mano troppe bottiglie, gli ha messo in bocca troppe parole tanto innocue quanto incaute, infine lo ha reso incapace per anni di tirare assieme un film. E quando finalmente ha allentato la presa, gli ha fatto fare un film di merda. Signore e signori, l’ultimo Von Trier è irrimediabilmente brutto. E tuttavia vale la pena di essere visto, questo canto del cigno concettualmente simile a Serotonina di Michel Houellebecq, questo tristissimo e furente grido di impotenza suicida, questo supremo esempio di “morte al lavoro” su molti livelli, coi suoi scarti stilistici di qualità semiamatoriale, le sequenze di omicidio girate senza alcuna finezza o perizia, gli inserti di repertorio, i rewind, le autocitazioni che più didascaliche non si può, l’epilogo all’inferno con Matt Dillon vestito da Dante e Bruno Ganz buonanima che si chiama “Verge”, tutto sbagliato, tutto una merda, Lars dio bono ma sei scemo cosa cazzo fai?

La prima cosa a colpire, a parte il crick contro il naso di Uma Thurman, è la mancanza di un’idea artistica forte e unitaria: le divagazioni stilistiche sono troppe e troppo lunghe per riuscire a solidificarsi attorno al nucleo tematico del film, il minutaggio è impietosamente eccessivo e finisce per annegare le poche intuizioni interessanti (la mia preferita è la famigliola di idioti coi cappellini rossi stile MAGA che non se li toglie nemmeno quando deve nascondersi da Jack), le voci fuori campo fungono da spiegone continuo per bambini scemi – o per adulti confusi dalla pazzia; per fortuna ci sono gli attori ad impegnarsi tantissimo, ma pare più una questione di affetto e rispetto che di reale convinzione.

E ora, il nucleo tematico del film, ovvero il metaforone scribacchiato col pennarellone a punta tonda: quello che probabilmente sapete già, perché lo hanno scritto tutti, è che Jack è l’alter ego di Von Trier. Grazie al cazzo. Ma Von Trier è anche ogni vittima di Jack, è Verge, è il film. E questo disgraziato film, con la sua violenzuccia che proprio non ce la fa ad essere efferata, coi suoi omicidi programmati male, compiuti peggio e filmati da schifo, contiene l’unica cosa che in questo momento conta per Von Trier, la sua domanda suprema al mondo del cinema: cosa vuoi fare di me, della mia storia, del mio cadavere? Come ricorderai i miei film? Saranno come i monumenti nazisti di Albert Speer , progettati apposta per sembrare rovine realistiche in futuro? Acquisiranno la muffa nobile come i vini pregiati? Li ho costruiti col materiale giusto?

A Cannes ha detto “temo che non lo abbiano odiato abbastanza”, ed è questo il problema: come si può odiare un film-epitaffio, un’opera talmente triste e tragicamente brutta? Sarebbe come odiare Joseph Merrick , sarebbe da pezzi di merda. Quindi Von Trier si aspetta che il pubblico cannense sia composto da pezzi di merda? Beh oddio, sarebbe anche comprensibile, visti i suoi trascorsi. Qui a Valverde io mi limito a stendere un velo pietoso; ciao Lars, mi raccomando prendi le medicine e lascia in pace l’infermiera.