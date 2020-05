Lo so che ve lo state chiedendo: sì, il titolo sopra si riferisce sia al Golem sia a The Golem the movie (disponibile sul Netflix Italia). Che arguzia! Che acutezza!

Che palle, amici. Sono ancora qui tutta annoiata a morte due giorni dopo aver visto The Golem. E dire che fino a due giorni fa a me i fratelli Paz stavano simpatici! A me era piaciuto tanto JeruZalem! Era pieno di inventiva, di ritmo, di spaghetti, non arretrava di fronte alla violenza della situazione politica israeliana (anche se non si schierava necessariamente) e alla fine sapeva mescolare miti veterotestamentari e zombi odierni. Bello! Peccato che i fratellini siano poi stati contagiati dal vir illuminat insomma abbiano deciso che d’ora in poi loro avrebbero fatto gli AUTORI. E allora hanno tirato in piedi questa opera terza ambiziosa, allegorica e poco riuscita che sinceramente è una palla d’argilla al cazzo.

The Golem parte con un prologo completamente slegato dal resto dell’azione ma che serve a spiegare che creare un Golem è un po’ pericoloso: inevitabilmente la Creatura, che è in sostanza un mostro di Frankenstein scemo fatto d’argilla, si rivolta contro il suo creatore e finisce per ammazzare gli ebrei più che i loro nemici. Considerando che gli ebrei sono stati perseguitati ingiustamente per secoli in tutta Europa (ecco, vorrei sperare che chiunque abbia aperto un libro di storia in vita sua questa cosa la sappia. Ma siccome il mondo in questo momento storico sembra essersi scordato certi punti chiave, mi concedo il beneficio del dubbio), un Golem diventa un’arma a doppio taglio a essere generosi. Comunque diciamo che di questo prologo si poteva anche fare a meno.

Il film principale, ambientato in Lituania, ruota attorno a Hanna, che vuole imparare la kabbalah di nascosto dal rabbino, e che prende i contraccettivi di nascosto perché non vuole più figli dopo che la prima volta è finita male. Intorno al suo villaggio c’è la peste nera e un gruppo di Gentili che gentilmente vogliono mettere il villaggio a ferro e fuoco. Con un salto logico non indifferente, Hanna decide che è ora di tornare mamma; mamma di un Golemino, nel caso specifico, che liberi il villaggio dai Gentili. Ovviamente vanno un po’ tutti nei cazzi.

Girato a Kiev, ambientato in Lituania nel 1673, parlato in inglese con accento vagamente straniero: e già qui io sento puzza di ipocrisia, perché mentre JeruZalem era sincero nell’esporre le differenze fra turisti e nativi, questo è un East-Europudding prodotto e impacchettato per il pubblico anglofono che va al circo a vedere gli “stranieri”. Ed è lento come la morte! D’accordo, è anche vero che ormai noi dei 400 Calci siamo tutti viziati, perché come ha recentemente dimostrato la #400tv è possibile fare film eccezionali in cui succede di tutto nei primi 10 minuti; ma i Paz Bros no, loro vogliono fare lo “slow burner” – e quando comincia davvero a bruciare, ci pisciano sopra. Quando finalmente arriva la resa dei conti, i personaggi hanno già smesso di essere interessanti e la vicenda ha preso una piega prevedibilissima che mette impietosamente in luce la scarsa perizia dei registi nel filmare scene d’azione come si deve – e questo è un peccato mortale! Stando ai nostri standard, quando hai la gente fatta a pezzi, la gente splosa, cuori strappati dal petto e peste nera sei a posto; ci vuole un bello sforzo per tirarci fuori un film noioso.

Non solo: grazie alla scrittura superficiale dei personaggi e delle loro motivazioni, The Golem ottiene, ahimé, anche una stupida banalizzazione del dramma delle persecuzioni antisemite. Ce n’è proprio bisogno? Suvvia, fratellini, tornate a fare i begli horror splatterosi di prima.

DVD-quote:

“Altre due vittime del virus dell’autorismo”

Cicciolina Wertmüller

>> IMDb | Trailer