Premi Sylvester 2020: le nominations

Fancalcisti! Fancalciste! Sorpresa! Sono già arrivati i Sylvester!!!

E sono particolarmente emozionato.

Perché?

Perché “le malelingue ci davano per spacciati” e invece eccoci qui, dopo oltre 10 anni, a fare sempre di più, sempre meglio, e a realizzare sogni che sembravano impossibili.

Siamo usciti con il nostro terzo libro, l’attesissima e illustratissima Guida da combattimento ai Mostri Grossi.

Abbiamo sbancato il Lucca Comics.

Io ho perfino inaugurato un cineuniverso.

Ma non è questa la cosa più importante che volevo dirvi oggi.

La cosa più importante è che oggi, a distanza di oltre 10 anni, per la prima volta in eurovisione, sono orgoglioso di potervi dire: non solo potete schiacciare i bottoni per votare i Sylvester come al solito, ma siete invitati alla cerimonia di premiazione.

In persona.

Ci potete venire.

E abbiamo ben TRE appuntamenti per voi.

Prendete l’agenda:

Venerdì 17 gennaio 2020

ROMA, @Libreria Zalib, ore 21

ANTEPRIMA PREMI SYLVESTER

Con Nanni Cobretti, Jackie Lang, Darth Von Trier e l’illustratore mostruoso Francesco Biagini.

Sabato 18 gennaio 2020

MILANO, @Santeria, ore 21

CERIMONIA PREMI SYLVESTER

Con la redazione in blocco

Domenica 19 gennaio 2020

BOLOGNA, @Gallery 16, ore 19

PREMI SYLVESTER AFTERPARTY

Con Nanni Cobretti, Quantum Tarantino e Xena Rowlands

Ah no?

Poi non dite che non vi vogliamo bene.

Non lo dite!

Se pensate che non vi vogliamo bene venite a questi eventi e ditecelo in fazza.

E ora, si dia il via alla Grande Schiacciata di Bottoni.

REGOLAMENTO:

sono eleggibili tutti i film che abbiamo recensito nel 2019. Se non li abbiamo recensiti nel 2019 può anche arrivare Thanos a schioccare le dita ma non sono eleggibili.

i film sui quali abbiamo scritto una recensione negativa difficilmente verranno considerati per la categoria “Miglior Film”. Allo stesso modo, i film sui quali abbiamo scritto una recensione positiva difficilmente verranno considerati per la categoria “Peggior film”. Ve lo giuro, è una di quelle cose che se non la scriviamo arriva qualcuno che ce la chiede.

potete votare tutte le categorie che volete, ma non siete obbligati a votare in tutte le categorie.

potete votare una volta sola, a meno che non abbiate la macchina del tempo di Tony Stark.

potete votare anche se avete visto un solo film di tutta la lista, o potete votare dopo complessi calcoli sociali/commerciali/casuali/ politici come fanno agli Oscar, o a “simpatia”. Volete però un consiglio spassionato? Recuperate i film che vi mancano. I Sylvester servono principalmente a questo.

politici come fanno agli Oscar, o a “simpatia”. Volete però un consiglio spassionato? Recuperate i film che vi mancano. I Sylvester servono principalmente a questo. vedete quelle paroline/frasi sottolineate in rosso? Si chiamano “link”. Se li schiacciate con la dovuta decisione, vi apriranno magicamente un’altra pagina che contiene NON CREDERETE MAI A COSA CONTIENE

abbiamo ragione noi su qualsiasi cosa, non disturbatevi nemmeno a dubitarlo, abbiamo già verificato tutto insieme al notaio, non vi preoccupate

per votare ci si posiziona col… dove c’è quel… corrispondente all’opzione desiderata, nella cui categoria… Se avete problemi contattate la Stark Industries.

avete tempo fino a martedì 14 allo scoccare della mezzanotte precisa, dopo la quale tutti i bottoni ritornano magicamente dei topolini.

allo scoccare della mezzanotte precisa, dopo la quale tutti i bottoni ritornano magicamente dei topolini. non copiate, imbroglioni!!!

non chiedete la soluzione ad Aranzulla!

se avete delle domande in fondo al post ci sono esaurienti F.A.Q. con tutte, ma proprio tutte, le cose che se non le sapete i Sylvester hanno tutto un altro sapore, come mangiare le Fonzies senza leccarsi le dita. Cioè no, non intendo che i Sylvester sono mega-unti, intendo… leggetele dai, fatemi questo favore, ci ho messo un sacco di tempo a scriverle. Grazie.

MIGLIOR SCENA SPACCATUTTO Rodan esce dal vulcano e distrugge un villaggio (Godzilla: King of the Monsters)

Aquamomoa alla riscossa a bordo del calamaro gigante (Aquaman)

Sarah Connor entra in scena con l’artiglieria pesante (Terminator: destino oscuro)

L’inseguimento coi mezzi lunari sulla luna lunare (Ad Astra)

Michael Bay vs la Toscana (6 Underground)

MIGLIOR MORTE La tipa disarticolata a colpi di danza (Suspiria)

“Mola Rambo” ti prende il cuore fra le mani (Rambo: Last Blood)

La proverbiale "aquila di sangue" (Midsommar)

Dead si guadagna il soprannome (Lords of Chaos)

La doppia morte per turbominchia meccanica (Satanic Panic)

MIGLIOR MACCOSA Fat Thor (Avengers: Endgame)

La scena di sesso con le vecchie guardone (Midsommar)

Il T-800 diventa Carl il tappezziere (Terminator: destino oscuro)

La famiglia Wayne va al cinema a vedere Zorro the Gay Blade (Joker)

Letteralmente qualsiasi fotogramma a caso di Bullets of Justice

Nanni Cobretti’s World Famous BlastFAQs



– Ciao Nanni! Che bello ritrovarsi al consueto appuntamento annuale con le F.A.Q.

Oh! Ciao! Questa non me l’aspettavo. Grazie, mi fa piacere, son contento anch’io!

– Vi siete dimenticati [inserire qui] e di conseguenza per me siete dei cretini incompetenti. Posso lamentarmi nei commenti e imporvi, con le buone o le cattive, di rimediare a tale imperdonabile incompletezza?

Smettila di spargere odio, hai creato un’atmosfera tossica irrespirabile, ho già ricevuto minacce di morte in privato.

– Ma ci manca Joaquin Phoenix come Miglior Attore per Joker!

Cazzo è vero!!! Eh va beh, niente, ormai è tardi. Se vuoi fingi che abbia vinto lui e vota qualcun altro.

– Per me [inserire qui] è nella categoria sbagliata.

TU sei nella categoria sbagliata.

– Non sono d’accordo.

“Gnon sogno d’accovdo gne gne gne” buuuuu

– Sì ma io mi ricordo che c’erano anche altri premi, dai, me li ricordo dagli anni scorsi…

Lo dici ogni volta ma stavolta sono gli stessi dell’anno scorso, FREGATO

– E il Jimmy Bobo?

Dai, è già da qualche anno ormai che non lo facciamo più. Mi fa piacere che ci tieni, è stato bellissimo finché è durato ma a un certo punto purtroppo tocca farsene una ragione… Starei anche qua a spiegarti il perché e il percome Manon Serve.

– No sentite davvero, a rileggere le categorie mi stanno venendo in mente un sacco di potenziali candidati… Lo so che avete ragione, ma gli anni scorsi avevate pubblicato la lista dei film eleggibili apposta per evitare che vi cagassimo il cazzo a nomination chiuse, e quest’anno non lo avete fatto. Vi posso dire lo stesso chi manca? Daiiiii…

Porcamiseria stavolta hai ragione sul serio. E va bene, commenta e dicci la tua su chi pensi che abbiamo dimenticato, ma solo a patto che poi noi possiamo vantarci con gli uffici stampa che abbiamo un sacco di “engagements”.

– Ci sto, affare fatto.

Qua la mano. Condividete ai vostri amici!

– Vorrei darvi dei soldi senza motivo.

Grazie! Contattaci.

– Ho visto la nomination a Babu Fric e per collegamento di idee ci tenevo a dirvi che secondo me The Last Jedi è un film inaccettabile, ad esempio per via della scena in cui i ribelli compiono questa manovra militare che secondo me–

Tieni una gif di Baby Yoda e smettila di rompere il cazzo:



– Non ho letto né le istruzioni sopra né queste F.A.Q., ma ho commentato lo stesso chiedendo una roba che era già stata spiegata.

Me l’immaginavo e intanto che commentavi t’ho rigato la macchina.

– Scusa non volevo… madonna che esagerazione però.

TU sei un’esagerazione. Smettila di spargere odio, hai creato un’atmosfera tossica irrespirabile, ho già ricevuto minacce di morte in privato.

– Dai Nanni, mi sembri davvero più acido del solito quest’anno, non fare così, va tutto bene.

Non so cosa mi è preso, in effetti avevamo iniziato così bene… Ti chiedo scusa, sul serio. Pace?

– Ma pace cosa che mi hai rigato la macchina.

Non sono stato io, è stato Baby Yoda:



IN CONCLUSIONE

I 400 Calci presenta: Premi Sylvester 2020.

Recuperate i film che vi mancano, votate con tutta la forza di cui siete capaci, e venite a vederci dal vivo per scoprire i vincitori!