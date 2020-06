C’erano un’altra volta… le Charlie’s Angels

Ogni remake, reboot, sequel, reimagination, remix, retelling, chiamatelo come vi pare, si trova sempre ad affrontare, inevitabilmente, lo scoglio del “ma ce n’era davvero bisogno?”. C’è davvero bisogno di un’altra versione della stessa cosa? Non sarebbe meglio provare a inventare cose nuove, suggerisce l’uomo della strada, con la tipica saggezza da laureato in scienze della vita che lo contraddistingue? “Ma noi vogliamo fare i soldi facili!”, rispondono, perfidi e capitalisti, i Paperon de’ Paperoni di Hollywood, “e poi la qualità ci ha rotto il cazzo!”.

Ovviamente, come quasi sempre, la questione è più complessa di così. È ogni anno sempre più difficile trascinare la gente al cinema (e chissà come sarà d’ora in poi, thanks to COVID-19), ci si è infilati in quel circolo vizioso per cui l’unico modo di portare pubblico in sala è impacchettare l’uscita come “evento”, spendendo un sacco di soldi per farlo e rendendo così ancor più difficile che il film alla fine sia un successo. E, siccome gli studi dimostrano che tendenzialmente lo spettatore casuale muove il culo per andare in sala solo se il titolo del film gli ricorda vagamente qualcosa di cui ha già sentito parlare, ecco che le major si lanciano affamate sulle PROPRIETÀ INTELLETTUALI, ovvero su qualsiasi cosa abbia già una anche evanescente esistenza pre-film: film vecchi, film meno vecchi, serie tv, libri, videogiochi, fumetti, ma anche giocattoli, parchi a tema, emoji, insomma, conoscete l’andazzo, e poi in un tripudio di late stage capitalism, se il film va bene, si possono rivendere anche altri nuovi film, serie tv, libri, videogiochi, giocattoli, parchi a tema, emoji ispirati al film che a sua volta si era ispirato a… vabbè, ciao, avete capito.

Quindi, a ‘sto giro è il turno di Charlie’s Angels. Valeva la pena fare un remake di Charlie’s Angels? Attenzione che c’è subito un trick che cerca di confonderci: questo non è un reboot, e non è neanche un remake, amici, è un sequel! Sì, perché i nuovi angeli sono una nuova generazione, certo, ma comunque eredi di Cameron Diaz-Drew Barrymore-Lucy Liu, che a loro volta erano eredi di Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e compagnia (la serie remake del 2011 la ignorano pure loro, esattamente come fecero al tempo tutti gli spettatori del mondo). Perfino Bosley è lo stesso Bosley! Come dite? Non ha la faccia di Bill Murray né quella di David Doyle né quella di Bernie Mac, bensì quella di Patrick Jean-Luc Picard Xavier Stewart? Ma è molto semplice, guarda, basta appiccicare male con photoshop la faccia di Patrick Stewart su vecchie foto di scena, e il gioco è fatto. SIAMO NELLO STESSO UNIVERSO! È L’ERA DEL FRANCHISE! È PROPRIO TUTTO COME STAR WARS E JURASSIC PARK!

Comunque. Che esistevano tante generazioni di angeli di modo che si potesse sostituirle appena invecchiano come fa Leonardo DiCaprio con le sue fidanzate già lo sapevamo. In questo nuovo Charlie’s Angels scopriamo che esistono anche diverse generazioni di Bosley, che “Bosley” non è un nome ma un titolo, tipo “general manager”, e che dopo il Bosley originale, che con Charlie ha fondato la prima Townsend Agency, c’è stata un’espansione internazionale, con varie sedi, e dunque vari Bosley. Credo sia la stessa premessa dietro MIB: International, ma non mi prenderò certo la briga di guardarlo per controllare. Ci sono perfino – tenetevi forte – dei Bosley femmina, ah signora mia dove andremo a finire di questo passo con questo gender. All’inizio del film il primo Bosley va in pensione, ma siccome è Jean Luc Picard sai già che non possono averlo preso solo per la scena della festicciola d’addio in ufficio, e infatti.

Quanto ai tre nuovi angeli protagonisti, all’inizio sono solo due, Sabina e Jane, la matta e la alta, Kristen Stewart e Ella Balinska (ho controllato, è un nome quasi vero, ha cambiato solo una vocale). A completare il terzetto arriva il classico personaggio esterno bisognoso d’aiuto – Elena/Jasmine/Naomi Scott/Sarah Michelle Gellar mora – che finirà ovviamente per unirsi al team, ma nel frattempo sta lì a farsi spiegare le cose dagli altri, così che nessuno tra il pubblico sia costretto a sforzarsi di usare il cervello. A vegliare su di loro una nuova Bosley, interpretata da Elizabeth Banks, che è anche regista e co-sceneggiatrice, prendi 2 paghi 1.

Ognuno di questi personaggi recita in un film diverso. Naomi Scott fa un sacco di faccette ed è chiaramente in una commedia slapstick sulle ragazze goffe che inciampano. Ella Balinska, in quanto alta, è anche la più atletica, la più seria e la più determinata a fare una specie di action movie. Elizabeth Banks scivola continuamente nel deadpan humour demenziale. E Kristen Stewart boh, non lo sa nemmeno lei, e chiaramente non le interessa: è finalmente in vacanza premio dopo un decennio di vampiri glitterati e un quinquennio di Assayas, e se la vuole godere tutta, e si vede, tanto che avrebbero potuto promuover il film con un bel “Stewart laughs!” come ai tempi della Garbo con Ninotchka. Ma sono tutti in vacanza premio, in realtà, in questo film che, come da tradizione spy movie, globetrotta da una parte all’altra del mondo, sparando a ogni nuova location riprese da ufficio del turismo, e per il resto si svolge quasi solo in anonimi capannoni di Burbank, o giù di lì. Non mi scandalizzo: lo faceva anche una qualsiasi puntata di Alias, vent’anni fa, solo molto meglio, e una volta a settimana per 22 episodi.

Cosa volete che vi dica, non è nemmeno che questa roba è brutta, quanto che è anonima. La trama standard richiede che le ragazze recuperino dei piccoli MacGuffin portatili che nelle mani sbagliate potrebbero rivelarsi armi pericolosissime, per farlo devono cambiare molti vestiti, indossare diverse parrucche, infiltrarsi in un grattacielo d’uffici, in una corsa di cavalli, in una festa prestigiosa. Ci sono doppi e tripli giochi, cattivi che sembrano buoni e buoni che sembrano cattivi. Alla fine i buoni vincono. Ma non è la trama – che potrebbe tranquillamente essere la stessa di un qualunque Mission: Impossible – il problema.

Elizabeth Banks è alla seconda regia, la prima essendo Pitch Perfect 2, quel franchise sulle gare canore che non è Glee. Ha una grande esperienza d’attrice comica (ma anche drammatica, l’ho vista recentemente nella miniserie Mrs. America ed è bravissima), e infatti questo film lo gira tutto come una commedia patinata standard. Le scene d’azione hanno zero tensione e un senso dello spazio e della fisica confuso quando non del tutto cartoonesco. Fosse andata all in sul cartoonesco – come già fecero i film Charlie’s Angels dei primi 2000 influenzatissimi da Matrix, dal wuxia e dalla CGI brutta – poteva anche starci: Charlie’s Angels non è mica una roba seria. Solo che no, fa di tutto un po’, anche all’interno della stessa sequenza, e il risultato è una pasticciatissima palla.

Nei momenti di commedia potrebbe andare meglio, ma la sceneggiatura scivola spesso sul filo di quello che i giovani d’oggi chiamano cringe, la comicità evocata vorrebbe essere quella un po’ straniante del deadpan humour, appunto, ma non fa quasi mai ridere, soprattutto perché raramente si capisce quando e se si dovrebbe ridere; e tutto è, almeno per i miei gusti, troppo troppo troppo troppo patinato. Lucido, finto, smarmellato. Ma a livelli che Il diavolo veste Prada e Ocean’s Eight al confronto adottano un’estetica neorealista.

Ora, Charlie’s Angels è questa roba qui. Avete mai visto la serie anni 70? Aveva un budget bassissimo, ed era speso quasi tutto in costumi, ed era comunque bassissimo perché gli angeli, appena era possibile inventarsi una scusa qualsiasi, le mettevano in bikini. Fu un grande successo di pubblico, anche perché era allegra, scema ed escapista in un periodo, gli anni 70, in cui di scemo, leggero ed escapista, in tv e fuori, c’era molto poco. E poi perché c’erano tanti bikini, siamo d’accordo, e i capelli di Farrah Fawcett. I film remake dei primi anni 2000 abbracciavano quello spirito camp e alzavano a mille il volume da euforia MTV che contraddistingueva il periodo. Non erano belli, ma, boh, volevamo bene a Cameron Diaz? Ecco, questo nuovo Charlie’s Angels a tratti sembra voler riprendere quella cosa lì, ma è anche evidente che vuole essere più serio e raffinato, perfino tra molte virgolette “realistico”. Alla fin fine, sembra comunque la puntata standard di una generica serie tv da rete generalista americana, ovviamente aggiornata all’oggi, e non credo che sia una raffinata meta-citazione al fatto che all’origine di tutto il franchise c’è una serie tv.

Valeva la pena fare un altro Charlie’s Angels, allora? Mah. Alla fine, sui titoli di coda, ci sono delle scene d’addestramento (che in modo disonestissimo hanno inserito anche nel trailer), sono piene di camei celebri e in una di queste c’è Ronda Rousey che allena nuovi angeli: ci pensate se, volendo fare una versione “seria” e “verosimile” di Charlie’s Angels, avessero messo su un action semplice, ma dignitoso e teso, con qualche one liner divertente al punto giusto e qualche bella scena di menare, ben girata e ben coreografata? Non serviva fosse un capolavoro, avrei detto lo stesso che, sì, ne valeva la pena. Ma così, pur con tutte le sue pretese d’aggiornamento (anche femminista: non basta cambiare genere ai personaggi per sovvertire davvero gli stereotipi, e non mi servono granché duecento strizzate d’occhio alla causa se la sostanza resta identica), è ancora la stessa cosa, solo già vecchia (voglio dire: hanno fatto perfino la canzoncina pop collegata, facendo collaborare tre grandi star e confezionando un bel video patinato con scene del film, proprio come se fossimo ancora nel 2000. GIRL POWER!). E allora, davvero: perché?

Dvd quote suggerita: “Guardate Killing Eve”, Xena Rowlands, www.i400calci.com

Trailer | IMDb