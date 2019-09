Gotico italico: la recensione di The Nest

Un anno fa, più o meno in questo periodo, mi stavo prendendo una vacanza dall’Italia visitando la città col più alto tasso al mondo di italiani che scappano dall’Italia: Barcellona. Tra una rambla, una tapas, una corrida e dos cervezas por favor a cui puntuale tornava la risposta miche’ porta du birre pe sto cojone, mi sono cimentato nello sport preferito degli italiani all’estero: individuare gli altri italiani all’estero e sentirmi superiore. C’è da dire che i turisti italiani non fanno molto per passare inosservati, ma un dettaglio che non smetteva mai di deliziarmi riguardava in particolare le famiglie. Le famiglie, per capirci, sono quei nuclei composti da due o più adulti accompagnati da uno o più bambini. I bambini, si sa, fanno cose da bambini tipo correre ridere giocare leccare per terra e prendere i pidocchi, se fai figli è una cosa che tendi a mettere in conto e se una qualunque di queste cose (o tutte) ti dà fastidio — come è legittimo — non fai figli. Oppure sei una famiglia italiana. (La sto prendendo lunga, ma ora ci arrivo, giuro.) Le famiglie italiane sono quelle che riconosci all’estero perché sono OSSESSIONATE dal non far fare niente ai propri figli.

«Gianluca non correre»

«Gianluca non toccare»

«Gianluca non allontanarti»

«Gianluca non mettere in bocca»

Pare che ‘sto cazzo di Gianluca nelle fasi iniziali della sceneggiatura dovesse essere un vetro di Murano, ma a causa di una spunta sbagliata su un modulo è andata a finire che le hanno consegnato un bambino e ora la madre stava cercando come poteva di far funzionare comunque la cosa.

The Nest è un film su cosa sono disposti a fare i genitori pur di tenere sotto controllo i figli ed è piuttosto sintomatico che sia un film italiano.

Il Gianluca dell’esempio di poco fa è un bambino sulla sedia a rotelle di nome Samuel, vive in un’enorme e inquietantissima villa insieme a una madre iperprotettiva e a una corte di parenti, amici di famiglia e servitori mezzi loschi e mezzi matti. Samuel non può giocare, non può allontanarsi, non può divertirsi e non può mangiare il dolce se prima non ha finito le verdurine, in una di quelle situazioni in cui non è ben chiaro se sta venendo coccolato o tenuto prigioniero (o entrambe le cose?). Tutto cambia quando alla villa arriva una ragazzina della sua età che gli fa scoprire le erezioni e la musica del diavolo (i Pixies), Samuel, tutto d’un tratto, non è più così comodo sulla sua seggiolina a rotelle e diventa curioso del mondo esterno. La mamma non la prenderà tanto bene.

Tolto l’accento degli attori, il film potrebbe essere ambientato nel comasco come nel New England, merito di facce poco note e azzeccate e di una serie di location perfette, la villa e il bosco che la circonda, suggestive e prive di connotati geografici precisi. I valori produttivi sembrano alti, si vede che c’è mestiere oltre che buone intenzioni e la cosa sorprende ancora di più perché l’italianissimo regista di questo film italiano è al suo primo lungometraggio. Ed eccoci dunque al nodo cruciale del discorso.

Quando si ha a che fare con un film italiano di genere che riceve il sacramento della distribuzione nelle sale la reazione è più o meno quella scomposta del lupo di Tex Avery al grido di WOW NON SEMBRA ITALIANO!!!. Questo, se da un lato è inevitabile, dall’altro sposta il dibattito su una questione molto poco interessante e fa un pessimo servizio al film in questione. Io per primo ci casco in continuazione, credo di aver passato tutta la prima metà di The Nest a complimentarmi mentalmente col cameraman, col direttore della fotografia, con lo scenografo e soprattutto con gli sceneggiatori (Besana, Ferri, Bellini e lo stesso regista, De Feo) perché accipicchia se non sembra di essere in un film italiano! Zero muri ingialliti dal fumo e dalle bollette da pagare, zero pianti nel tinello, quando i personaggi mangiano nessuno gira attorno al tavolo con la telecamera, il plot non fa menzione di coppie in crisi dove lui è un pubblicitario e lei lavora in uno studio di architettura ma vorrebbe fare teatro, non siamo a Roma e per quanto lo si cerchi non c’è traccia di Giuseppe Battiston in un ruolo di alleggerimento comico. Pazzesco, no?

Solo che così non stiamo ragionando su The Nest, ma solo su una serie di stereotipi a cui il cattivo cinema ci ha abituati. Non su cosa il film ha da offrire, ma semplicemente su cosa gli manca. E scrollato di dosso questo viziaccio, mi sono reso conto che, per quanto straordinario, se l’aspetto più allettante di The Nest è l’assenza di Margherita Buy, qualcosa non quadra. Fatta salva una riflessioncina sulla perdita dell’innocenza, su cosa significhi essere figli e genitori, su cosa ti lasci indietro quando cresci e altre menate da racconto di formazione, molto universale e al tempo stesso molto italiano, il film ciurla nel manico per quasi due ore dicendo molto poco anche se molto bene. Lavora sulle atmosfere, vuole inquietare più che spaventare, vuole farti dubitare di tutto quello che vedi, stabilisce un “mistero” e fornisce col contagocce le informazioni per decrittarlo, secondo la regolina che quello che non mostri fa più paura di quello che mostri, ma tira così tanto la corda da spezzarla. Non starò a dire che il “colpo di scena”, pure se si è scemi come me, lo si indovina a metà film, perché non è quello il punto — ma dovrebbe! E invece, tanto per cambiare, siamo in uno di quei casi in cui si usa l’horror per dire altro, in cui il genere viene legittimato solo perché è metafora di qualcos’altro, non sia mai che uno possa — gasp! — divertirsi al cinema.

I punti di riferimento sono evidenti, The Nest guarda molto di più a Il giro di vite e The Village che a Hereditary, cosa che sarebbe anche legittima, se contemporaneamente non usasse il linguaggio dell’horror, un linguaggio che chiaramente non gli interessa e che non padroneggia davvero, per darsi street cred. Jump scare (uno solo e di una disonestà che mi viene il nervoso solo a pensarci), riti mistici, torture, esplosioni di violenza, impiccagioni e automutilazioni sono distribuiti a casaccio e si risolvono puntualmente in nulla di concreto; sono mere suggestioni che servono a fare minutaggio, dare spessore a un segone edipico stravisto e davvero elementare.

Un’occasione mancata? Beh, no, perché l’etichetta ci impone di salutare con gioia e ottimismo — e lo dico senza un filo di ironia — un film italiano con le idee così chiare, la mano così ferma e soprattutto così diverso da tutto il resto. Nella speranza, pure se non è piaciuto, che costituisca il primo incerto ma glorioso passo verso una rinascita del cinema di genere nostrano.

Resta il fatto che se l’avessero fatto gli americani me lo sarei scordato mentre lo stavo ancora guardando.

Blu-ray quote:

“the mehest”

Quantum Tarantino, i400calci.com “Henry James, ultimamente, è un po’ troppo italiano”

Stanis La Rochelle, attore

