Quando la morte è a malapena un disturbo: 3 from Hell

La casa dei 1000 corpi fu uno “sleeper hit”, come si dice in gergo, ovvero uno di quei film che parte in sordina ma finisce per incassare bene grazie al passaparola.

In un mondo in cui ormai si vive e muore nel primo weekend, succede di rado: mi viene in mente Donnie Darko e pochissimi altri. È più facile che questo tipo di cose capiti con l’uscita homevideo, o quando iniziano i passaggi televisivi.

Rob Zombie, musicista pazzo con esperienza in fumetti e cartoni animati, aveva esordito alla regia con un horror che sulla carta non diceva gran ché, ma nei fatti si era rivelata una delle cose più divertenti del nuovo millennio: il plot più formulaico del mondo (quattro amici forano, si rifugiano in una casa abitata da una famiglia di matti assassini) raccontato con la cattiveria di Tobe Hooper, il gusto per i dialoghi e le citazioni pop di Tarantino, lo stile visivo pazzo psicotronico dei suoi video coi White Zombie, le influenze più disparate.

Rob Zombie non era un genio, ma si presentava già con buon mestiere e un suo solido punto di vista su come raccontare l’horror.

Prendeva la spinta più dal goliardico Non aprite quella porta 2 che dall’originale, e lo estremizzava gettando la maschera e tifando apertamente per gli antagonisti.

E che cattivi.

Non erano i mostri della Universal o roba simile, maltrattati ed emarginati perché diversi e incompresi e che in realtà vogliono solo amore o cazzate simili.

Macché.

I cattivi di Rob Zombie sono psicopatici fantasiosi della tortura, e si divertono così: sono ai margini della società, ma si sono ormai sistemati a modo loro e sono pacifici con la loro routine.

La famiglia Firefly è in pratica è la famiglia del Texas Chainsaw Massacre trattata come se fosse la famiglia Addams.

Commettono cose indicibili, e Rob Zombie ti afferra per il collo e ti costringe a guardare, ti piazza il grugno a un centimetro, e non finge mai che sia altro, non te la rigira, non cerca scuse. Ti fa sentire tutto il sadismo della situazione, la sofferenza di vittime con l’unica colpa di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato e che fino a quell’istante non avevano la minima cognizione di cosa significa trovarsi nelle mani di pazzi deviati come loro. Gode del caos che provocano in vite privilegiate, troppo protette, troppo regolamentate.

Insomma: Rob Zombie sa perfettamente che la cosa più divertente da guardare sono i “cattivi”, e che dei cosiddetti eroi non interessa niente a nessuno. I “buoni” sono carne da macello la cui “normalità” è una piaga portatrice di noia: funzionano come muse ispiratrici di violenza creativa e strumenti per portare avanti la trama, e non vengono usati per nient’altro.

Il sequel, La casa del diavolo, decideva di alzare il tiro a livelli incredibili cambiando completamente i punti di riferimento: non più Tobe Hooper misto a bizzarri e violenti cartoni animati, ma Peckinpah e i colori polverosi della fuga on the road.

È il duro risveglio dopo una notte balorda, con la beffa di mostrare i nostri protagonisti più sadici e deviati che mai per poi trattarli come i tipici antieroi della New Hollywood, da Bonnie e Clyde a Butch Cassidy e Sundance Kid.

Otis (Bill Moseley), Baby (Sheri Moon Zombie) e Captain Spaulding (Sid Haig) si spogliano dei loro tratti più surreali e diventano sempre più rispettivamente un’evoluzione di Charlie Manson, Susan Atkins e John Wayne Gacy, ma non importa quanto cattivo sia l’eroe se il villain è ancora più cattivo (me lo spiegava Scott Adkins, fra tutti quelli che avrebbero potuto spiegarmelo), e lo sceriffo interpretato dal solito gigantesco William Forsythe ne è l’esempio più beffardo. La sua violenta vendetta bigotta lo rende agli occhi di Zombie più deplorevole di chi non ha giurato fedeltà a nessun codice, tortura per puro piacere e vorrebbe solo starsene tranquillo con la sua amata famiglia a continuare a torturare come passatempo, e di colpo i più stronzi, sadici buzzurri psicopatici che si siano mai visti su grande schermo passano dalla parte delle vittime per cui tifare. La totale assenza di didascalie, nell’ambito dei discorsi sul voyeurismo e sulla manipolazione dell’empatia, lo rende 10 volte più efficace di un Funny Games qualsiasi, se chiedete a me.

Di nuovo, non va per forza a segno ogni singolo momento, ma Rob Zombie è baciato dall’incrocio dei pianeti e gli riescono delle cose incredibili, tipo un finale con Free Bird usata intera e in modo non ironico, mentre i tre superstiti della famiglia Firefly vengono crivellati dai proiettili.

Il finale perfetto, insomma.

Lo sapevano tutti. Lo sapeva Zombie stesso e l’ha ribadito più volte.

Solo due cose avrebbero potuto rinegoziare quel finale:

1. un’irresistibile idea geniale;

2. un incontrollabile bisogno di soldi.

Quale delle due cose è successa?

Stirate la suspense per altri 17 minuti ascoltando la sigla:

Erano i soldi.

Ok, precisiamolo: a livello commerciale, dopo due deludenti Halloween, la carriera registica di Rob Zombie è definitivamente finita con il flop di Le streghe di Salem. Un flop onorevole, un film fuori dalla sua abituale cifra stilistica, un segno di vitalità purtroppo andato frustrato.

Il seguente 31 era un gol a porta vuota finanziato via crowdfunding, a dimostrare principalmente che i muscoli non erano ancora arrugginiti, ma è da allora che Rob sembra aver rinunciato al sogno cinematografico e pare contento di spassarsela a casa con gli amici e andare ogni tanto in tour con la band.

Parliamo anche del tour, volendo: sono già due volte che ci va con Marilyn Manson, da sempre il suo acerrimo nemico: ma è possibile? Anni di insulti e frecciatine a distanza, e poi questo. Se gli Oasis si riformassero e andassero in tour con i Blur non pensereste che è arrivata la pensione e si sono rammolliti ed è un segno che ci hanno rinunciato, non hanno più niente da dire, nessuna missione artistico-morale da sostenere? Per i più giovani: pensate quando fra vent’anni Taylor Swift andrà in tour con Katy Perry.

L’annuncio di un terzo film sulla famiglia Firefly aveva tempistiche sospette: era la firma in calce al timore che le velleità fossero definitivamente esaurite.

E la distribuzione terrificante: un solo festival, una release (parecchio) limitata in USA, dritto in homevideo altrove. Come un DTV di Scott Adkins qualunque.

E insomma, porcamiseria, com’è alla fine questo 3 From Hell???

Che le cose girano male si capisce, come spesso succede, fin dall’inizio.

I titoli di testa, che normalmente Rob curerebbe al dettaglio, sono frettolosi e graficamente orribili.

E come si esce dall’imbarazzo di riportare alla vita tre corpi massacrati di proiettili?

“Super easy, barely an inconvenience!” direbbe il tizio dei Pitch Meeting: la voce fuori campo annuncia che c’era una possibilità su un milione che si salvassero ma oh, li hanno portati in sala operatoria e si sono salvati! Tutti e tre!

Che uno tra l’altro direbbe che tre psicopatici serial killer torturatori in fin di vita non verrebbero per forza assistiti dal miglior chirurgo in città, ma chiunque ci sia messo, oh, complimenti! Tre miracoli su tre, cioè, boh, io a quel punto vedendo il filotto gli avrei portato il cadavere di Paul Walker a vedere cosa riusciva a fare.

La faccenda finisce lì: neanche il tempo di farsi cascare le braccia e il film ha cambiato argomento.

Al che scatta subito la nota genuinamente triste: Sid Haig, scomparso più o meno nei giorni durante l’uscita del film, è dimagrito a livelli impressionanti: Rob lo salva il tempo di fargli fare un ultimo monologo incazzato e poi lo congeda, rimpiazzandolo con un nuovo fratello Firefly interpretato da Richard Brake, la rivelazione di 31.

Per un po’ un barlume di speranza rimane acceso: i nostri protagonisti sono per la prima volta esposti al pubblico, protagonisti nei media e costretti a fare la vita dei carcerati.

È un contesto nuovo ed è interessante vedere come interagiscono.

Sulla carta.

Nei fatti Otis fa le sue solite sparate, si accenna a un vago effetto Natural Born Killers, poi evadono, il film inizia sul serio e la speranza muore definitivamente.

Che cos’è 3 From Hell?

La logica e la decenza vorrebbero che Zombie facesse un ulteriore passo avanti e cambiasse nuovamente genere, guardando i suoi personaggi da un ulteriore angolo per chiudere una trilogia tematica, e lui invece rifà il secondo film.

Si potrebbero ampliare i discorsi e le provocazioni, e invece si passa dritti al “mi hanno detto che vi piacciono questi personaggi, per cui eccoli di nuovo, a fare le cose che vi piacciono di loro” e nient’altro.

C’è una nuova situazione di ostaggi, identica a quella tremenda nel secondo film in cui Otis umiliava una madre a spogliarsi e danzare tra sesso e morte, tranne che questa volta a subire le umiliazioni è un clown.

C’è Baby che è forse l’unica con uno straccio di sviluppo caratteriale, nel senso che sembra essere regredita ulteriormente ed è un continuo smorfietta/vocina che mette alla prova il sistema nervoso.

C’è Richard Brake che si sforza di essere utile ma fa fatica, lui e Bill Moseley sono sostanzialmente intercambiabili, ne esce come un Otis del discount là dove sarebbe servito un Captain Spaulding – e questo ovviamente ignorando quanto poco abbia senso inserirlo a forza nella saga, la beffa di un film che dovrebbe parlare di tre personaggi e si chiama apposta 3 From Hell ma uno dei tre è in realtà un tizio che non avete mai visto prima.

Pare insomma, a lunghissimi tratti, un film che Rob Zombie ha dovuto improvvisare con fondi decisamente insufficienti mentre qualcuno gli teneva una pistola alla tempia: in gran parte noia e depressione, occasionalmente un lampo di vaghissima ispirazione, occasionalmente un riflusso di dignità e una scena costruita decorosamente, un dialogo un minimo vivo, ma per lo più noia e depressione.

Soprattutto il finale: una mega-sparatoria in Messico fra i nostri protagonisti, un mucchio di personaggi forzatamente pittoreschi e ovviamente Pancho Moler. Qui il Rob fa partire In-A-Gadda-Da-Vida invece che Free Bird (ma l’aveva già usata Michael Mann…) e in uno slancio di orgoglio orchestra finalmente una sequenza girata come si deve.

Girano voci non ufficiali per cui la vera motivazione sarebbe raccogliere soldi per Sid Haig, ma nel caso sono stati tutti bravissimi a tenere le circostanze private.

Potenziali ragioni nobili a parte, più che un Firefly Family 3 ci viene presentato un Devil’s Rejects 1.5, stessa solfa, stesso stile, stessa colonna sonora, ma nessuno dei discorsi che rendevano il film precedente interessante oltre che magnetico, e una storia che, in tema di archi narrativi, non racconta sostanzialmente nulla.

Tutto ciò che rimane è quindi pura idolatria per un gruppo di antieroi estremi: una sfida tra violenti disimpegnati anarchici psicopatici da una parte e deplorevoli ipocriti dall’altra, in cui ad ambiguità già affrontate ci si può tranquillamente adagiare a tifare per i primi senza discussione e godere del puro fatto di vederli in azione. Il puro spettacolo escapista del caos senza limiti che nel primo tempo scompiglia la società corrotta in modi che abbiamo già visto, e nel secondo va in Messico e si confonde con un film di Rodriguez senza un vero motivo.

3 From Hell sarebbe il tipo di film che girerebbe uno che non ha capito un cazzo dei film precedenti ma, siccome non si tratta di un subentrato Brett Ratner qualsiasi bensì di Rob Zombie stesso che prosegue la sua opera, tocca chiedersi piuttosto dove sta il confine tra un pigro scatto all’incasso facile e il dover dedurre che le suggestioni migliori dei suoi primi lavori erano involontarie.

Una cosa sola è certa: lo spettacolo di un ex-grande sofficato da un budget ridicolo – lo abbiamo visto quest’anno con Domino, Midway e un po’ anche con Rambo – è mortificante.

