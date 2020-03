400tv: Danger Zone Edition

Ciao!

Non siamo completamente fuori dal mondo.

Le notizie su cosa sta succedendo in Italia in questi giorni sono arrivate anche a Val Verde, e ci piacerebbe aiutare.

Il reparto gestione pandemie di Val Verde è interno all’aviazione militare quindi probabilmente non volete consigli strategici, ma nel nostro piccolo vi abbiamo ascoltato per capire se potevamo in qualche modo darvi una mano.

In particolare, abbiamo ascoltato questo tweet qua:

La risposta è: sì.

Se esiste un momento appropriato per rispolverare la storica #400tv, è effettivamente questo.

Facciamolo.

Spariamoci un pugno di film insieme in questo mese difficile, passiamo un paio d’ore divertenti in compagnia virtuale e dimentichiamo il resto.

FACCIAMOLO!

COSA:

I 400 Calci recensiscono grandi classici in diretta su Twitter.

PROGRAMMA:

Giovedì 12 marzo, ore 22.30: TOP GUN (1986, di Tony Scott).

LE REGOLE:

1) tenetevi il giovedì sera libero

2) tenete d’occhio il nostro account Twitter ufficiale: @i400calci (più altri che vi verranno segnalati nel corso della serata)

3) seguite l’hashtag “#400tv”

Deluxe Experience: procuratevi il film sopraindicato, sincronizzate gli orologi e guardatevelo insieme a noi.

Dubbi?

Rileggete i report di alcune delle nostre serate classiche:

– #400tv: Sharknado

– #400tv: Grosso guaio a Chinatown

– #400tv: Commando

LA TRAMA:

Pete “Maverick” Mitchell è il pilota più spericolato degli Stati Uniti d’America, che viene ammesso alla prestigiosa scuola Top Gun nonostante sia un ribelle testa calda che non segue le regole di nessuno ma proprio nessuno signora mia guardi, non c’è niente da fare. La vita all’accademia non sarà facile, piena com’è di rivali, intrallazzi romantici, tragedie e partite di beach volley seminudi, ma quando vengono avvistati aerei militari russi guidati da piloti anonimi col casco integrale soltanto un uomo è in grado di risolvere la situazione.

IL TRAILER:

Mi raccomando: ci vediamo giovedì su Twitter, con il meglio del meglio.

PROSSIMAMENTE

Rimanete sintonizzati…