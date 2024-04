PREMI SYLVESTER 2024: i vincitori

2023: riapre a Bologna, dopo un’opera di restauro pazzesca, il Cinema Modernissimo di Bologna. È una sala pazzesca, in pieno centro storico, che odora letteralmente di storia, di prestigio, di bello.

2024: sbarcano I 400 Calci e, in risposta al fatto di essere stati invitati dopo Wes Anderson, portano tutto il caos anarchico dei Premi Sylvester.

È stata una serata indimenticabile amici.

Gli Dei del Cinema Accademico hanno tentato di punirci lanciando la macumba sulla nostra tecnologia, ma non ci siamo dati per vinti e ce la siamo sfangata anche grazie al visibile, audibile, sentitissimo affetto di una sala incredibilmente sold out.

Grazie, davvero.

Un grazie di cuore, oltre all’intero staff del Modernissimo, anche alla Cineteca di Bologna e all’ospite speciale Roy Menarini.

E ora bando alle ciance, via con i premi!

MIGLIOR MORTE Il nazi ammanettato a un missile (Sisu) (37%, 266 Votes) La tizia che si tira un’accettata in fazza dopo aver comunicato telepaticamente con una capretta (When Evil Lurks) (27%, 192 Votes) La cheerleader impalata sulla rete da salto (Thanksgiving) (13%, 96 Votes) Il tizio malmenato col suo stesso braccio (Project Wolf Hunting) (11%, 80 Votes) Il tizio che si deve asportare un pezzo di cervelletto da solo (Saw X) (11%, 79 Votes) Voti totali: 713

MIGLIOR COMBATTIMENTO Keanu Reeves vs Scott Adkins (John Wick 4) (56%, 415 Votes) Fassbender contro il Bruto in Florida (The Killer) (24%, 176 Votes) Ajay Devgn col tridente vs tutti (Bholaa) (9%, 65 Votes) Il litigio tra sorelle (Polite Society) (7%, 52 Votes) Condor vs Kalari (Fist of the Condor) (5%, 39 Votes) Voti totali: 747

MIGLIOR MACCOSA Padre Amorth si fa Vaticano/Spagna in Lambretta (L’esorcista del Papa) (46%, 384 Votes) Il kebab piatto tipico della costa amalfitana (The Equalizer 3) (21%, 176 Votes) La protagonista di 9 anni è interpretata da una 24enne in ginocchio (Orphan: First Kill) (15%, 129 Votes) La moglie incinta del super agente infiltrato nella resistenza è la leader della resistenza, ma lui non se n’è accorto (The Creator) (14%, 118 Votes) Chris MacNeil ha studiato tutti i riti di esorcismo di tutte le culture del mondo, ma si fa fregare in tre secondi come una niubba (L’esorcista: Il credente) (3%, 28 Votes) Voti totali: 835

PREMIO JIMMY BOBO

(pre-assegnato in diretta Twitch)

E infine i premi secchi, ovvero le categorie che sono superioi anche alla democrazia. Ha vinto un premio anche Barbie!

MIGLIOR COMPARSATA

George Clooney (The Flash)

MIGLIOR CANZONE

Bad Fun – The Cult (da The Flash)

MIGLIOR BATTUTA

“Il mio incubo peggiore è che la Francia vinca i Mondiali” (L’esorcista del Papa)

MIGLIOR VECCHIO

Tobin Bell (Saw X)

MIGLIOR BAMBINO

Lucrecia Niron Talazac (When Evil Lurks)

MIGLIOR MATTO

Jason Momoa (Fast X)

MIGLIOR OGGETTO INANIMATO

La Lambretta (L’esorcista del Papa)

PREMIO BRAVO

Magic Mark (Candy Land)

PREMIO “NIC CAGE” (alla peggior pettinatura)

Andy Serkis (Luther)

PREMIO JOHN TURTURRO (al grande attore in un ruolo umiliante)

Ellen Burstyn (L’esorcista: il credente)

PREMIO “TRANQUILO” (al peggior travestimemto etnico)

John Rhys-Davies (Indiana Jones – tutti, alla carriera)

MIGLIOR SCUSA PER PREMIARE BARBIE (in gentile servizio alla stampa generalista)

Ken indossa la stessa pelliccia che indossava sempre Sly nell’83

PREMIO “SAHLIANTO ALFRIDUS”(al miglior stunt)

Il rotolone infinito giù per le scale di Parigi (John Wick 4)

PREMIO “ALBERO DELLA VITA”(al peggior metaforone)

Nessuno ti salverà

XENOMORFO D’ONORE

Sisu



E come sempre: don’t try this at Oscars.