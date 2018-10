Poliziotto cattivo, poliziotto cattivissimo 2 – La vendetta: Venom

Il dinamico duo Stanlio Kubrick/Jackie Lang torna in azione per smontare con dovizia di particolari un nuovo prodotto cinematografico. L’ultima volta che è successo Del Toro si è talmente spaventato che è tornato a impegnarsi e ha vinto un Oscar. Vediamo come va a questo giro.

Sapete di che cosa sentivamo la mancanza in questo panorama cinematografico ricco di storie introspettive e intimiste ma ormai da qualche anno carente di narrazioni che puntano tutto sullo spettacolo in qualsiasi forma possibile?

Di un bel film di supereroi.

Ma non un bel film di supereroi qualunque, no: sentivamo proprio la mancanza di una bella origin story come si facevano nei primi anni Duemila, quando l’erba era più verde, l’aria più pulita, il sesso più sporco e Kevin Feige non era ancora lo sceneggiatore dell’intera realtà. Uno di quei film con i superpoteri che nascono come prequel di loro stessi, che impiegano un atto e mezzo ad arrivare al punto in cui il protagonista usa i suddetti superpoteri per la prima volta, che finiscono sette secondi dopo essere cominciati davvero, che ti lasciano l’acquolina in bocca e una gran voglia di tornare in sala due anni dopo a vedere un sequel che nel frattempo è stato cancellato perché il primo capitolo ha floppato durissimo e tu ti ritrovi su una poltroncina con in mano il biglietto di Mia moglie per finta e non capisci che cosa sia successo alla tua vita che fino a poche ore prima sembrava indirizzata su tutt’altri binari.

Ho pensato spesso a Mia moglie per finta, un film che ho effettivamente visto in sala, durante la visione di Venom. Altre cose a cui ho pensato durante la visione di Venom: Marvel Vs. Capcom, Catwoman, svariate commedie slapstick molto brutte, Jackass, che sugo avrei fatto per cena, chissà se in chiaro fanno il Napoli o l’Inter, voglio morire, le guerre puniche.

Tutto questo mentre intorno a me stava succedendo non uno ma due film contemporaneamente – che raccontata così sembra una mossa brillante e molto meta –, entrambi teorici rappresentanti della visione artistica di Ruben Fleischer (la commedia e la tragedia, l’orrore e le risate, come Zombieland insomma), eppure nessuno dei due neanche lontanamente ben riuscito. Venom è un buddy cop con le battute spompe innestato su una palette cianotica e opprimente uscita dai peggiori momenti di Suicide Squad. Uno Stanlio & Ollio meets la fantascienza blu, capite cosa intendo con fantascienza blu?, quella dove è tutto buio e virato al blu per dare ai set quell’aria tra l’asettico e il misterioso che indica senza alcun dubbio che in quelle stanze si lavora con il DNA, con le intelligenze artificiali o su qualche orrenda arma biologica. È il blu dei laboratori di Westworld, di Jurassic World, persino di Avatar, ma anche più di recente di Life, o se volete di tre quarti dei Resident Evil di Anderson e compagnia; quel blu lì, dai. Il blu della fantascienza blu.

Venom è pieno di fantascienza blu. Inizia con un’astronave che precipita sulla Terra rischiando così di liberare i campioni di materia aliena in essa contenuti, i quali vengono fortunatamente quasi tutti recuperati dalla Squadra della Scienza intervenuta sul posto. Un campione, però, riesce a fuggire, e si premura immediatamente di saltellare in giro infettando le persone e trasformandole temporaneamente in orridi mostri mangiateste, prima di ucciderle e spostarsi dentro un’altra vittima. Dietro a tutto quanto, l’astronave gli alieni e i mostri mangiateste, ci sono le ricerche ai limiti dell’etico del signor Riz Ahmed (Carlton Drake) (il contrario), un geniale imprenditore della scienza che mi rifiuto di scrivere “ricorda Elon Musk” perché sarei l’ottocentoquarantesima persona nelle ultime ventiquattro ore a fare questo paragone, e che, nel giro di una scena e mezza, si convince che l’unico modo per salvare l’umanità dal riscaldamento globale è di fonderci con gli alieni che hanno appena presumibilmente fatto precipitare la sua astronave.

Nel frattempo, dall’altra parte della città, Ruben Fleischer sta girando il suo altro film, una simpatica romcom con un goffissimo Tom Hardy nei panni di un giornalista d’assalto (“il migliore di San Francisco!”) e Michelle Williams nella parte del cartonato della fidanzata del protagonista – e il fatto che riesca comunque a essere presente nella scena più memorabile del film, e che non sono convinto che in questo caso “memorabile” sia una cosa buona, dice moltissimo su Venom. I due si stanno per sposare ma, oh no!, Michelle che fa l’avvocato lavora proprio per il cattivissimo Riz Ahmed, fresco vincitore del premio per “supervillain più annoiato della città”! Tom, che di nome fa Eddie Brock, entra così di nascosto nel computer di Michelle, che di nome fa Anne, e ruba dei documenti che incastrano il cattivissimo Riz, con il quale Eddie ha programmato un’intervista il giorno seguente. Riz, comprensibilmente, non la prende benissimo, e dopo aver fatto licenziare sia Anne sia Eddie (ricordate, è un potentissimo miliardario) comincia a utilizzare esseri umani come cavie nei suoi esperimenti di fusione con gli alieni.

Visto? Senza neanche farlo apposta, la fantascienza blu è tornata alla carica, perché Venom è un film che non riesce a rigare dritto per più di cinque minuti, né si impegna particolarmente a provarci. Vediamo Eddie che sta facendo il goffo e simpatico guascone, e in un battito di ciglia ci ritroviamo in un laboratorio (tutto blu, e di vetro) pieno di gente che urla e body horror del discount che gronda dalle pareti. E OK, siamo d’accordo che a Fleischer il giochetto era venuto bene in Zombieland, ma prima di stupirci di quanto è caduto in basso prendiamoci un momento per ricordare Gangster Squad.

Fatto?

Venom comincia ad avere una parvenza di senso quando Eddie viene finalmente posseduto dal parassita alieno – quantomeno da qui in avanti la storia procede più o meno dritta –, ma è qui che, al grido di “Johnny Depp ci ha fatto i soldi”, entra in gamba tesissima Tom Hardy, che si impossessa del film e lo utilizza come palcoscenico per fare LO SCEMO, ma non lo scemo, proprio LO SCEMO DURO, per circa un’ora, mentre dietro di lui, sullo sfondo, che è tutto blu, succedono cose vagamente apocalittiche e scarsamente interessanti, anche perché nessuno dei coinvolti sembra particolarmente, ehm, coinvolto.

(mi preme qui segnalare che ho visto il film in versione doppiata, e che non posso quindi esprimere un giudizio completo sulla prova di Tom Hardy in particolare, anche solo perché la scelta di farlo doppiare da un tizio che ha la stessa identica voce di quello che doppia Riz Ahmed ammazza ogni fantasia)

Lì dentro Tom Hardy è chiaramente il primo a non capire un cazzo di quello che gli sta succedendo intorno, e se la gode un sacco. I suoi monologhi con la voce di Venom che gli risuona nella testa (e che si presenta con un educatissimo «ciao mi chiamo Venom», e dice spesso «grazie» e «prego») sono la spina dorsale di tutto il secondo atto, e succede così che scena dopo scena Tom Hardy cambi registro, cambi faccette, cambi approccio, cambi di fatto genere cinematografico, e metta insieme un caleidoscopio di stronzate che oscillano tra momenti Ben Stiller e momenti L’esorcista. Il suo rapporto con “il parassita che gli vive nel culetto” (giuro) è una montagna russa non euclidea di incoerenze («Conosco tutto di te, vivo nella tua testa», «Ehi, e lei chi è? È la tua fidanzata?», letteralmente una scena dopo l’altra), che regala momenti di ilarità involontaria (molti), momenti di ilarità volontaria (pochi) e momenti di pura follia in cui l’unica reazione possibile è ficcarsi le dita nelle orecchie e urlare fortissimo.

Che detto così suona anche fighissimo! E in effetti io ho riso molto forte durante Venom, quando Fleischer decide di citare la Catwoman di Halle Berry credo di avere pure applaudito, ed è molto evidente l’intenzione di creare qualcosa che funzioni come ha funzionato Deadpool (pur senza un decimo del coraggio di quei due film nel mostrare cose fastidiose e violente – in quanto film PG13 Venom vive la costante contraddizione di avere un protagonista che mangia le teste della gente e non potercelo mostrare davvero). Il problema è il solito del ridere con/ridere di, ma soprattutto il problema è che, durante la produzione, di notte, quando nessuno vedeva, un Paul Greengrass visibilmente inebriato si è intrufolato sul set e ha rigirato tutte le scene d’azione urlando SONO IL RE DELLA SHAKY CAM, né Fleischer se n’è accorto. E il risultato è che in quei rari momenti in cui Tom Hardy non si sta rendendo ridicolo di fronte al mondo, quei rari momenti in cui succede qualcosa, quello che succede è che nessuno ci capisce un cazzo. Emblematico è l’inseguimento in moto con cui si apre la parte di film in cui c’è Venom: fosse durato la metà e avessero rimosso in fase di montaggio tutte le riprese incomprensibili e supermegamosse sarebbe stata una sequenza action più che discreta, in realtà è un pasticcio lunghissimo e che riesce a diventare persino noioso grazie alla pura forza del non far capire un cazzo a chi guarda.

(sul “combattimento finale”, una sorta di orgia al pongo tra Pingu e un personaggio a caso di un film Aardman, insomma…)

D’altra parte, la gente che ha montato questo film è, al momento in cui scriviamo, in una clinica segreta sulle Alpi svizzere, per superare lo shock di aver dovuto sminuzzare quaranta minuti di scene di Tom Hardy che fa lo scemo duro (parole sue) e aver eliminato intere parti di film che sarebbero servite a, non lo so, spiegare qualcosa, o caratterizzare un personaggio o due, o dare un senso alla trasformazione di – ma questo lo scoprirete da voi (non ve lo consiglio), il punto è che Venom è talmente maciullato che persino la prima scena post-credits perde completamente il suo impatto nel momento in cui ci presenta per la prima volta un personaggio che si comporta come se dovessimo già sapere di chi cazzo si tratta e avere paura.

(la seconda scena post-credits è un corto di tre minuti tratto da Into the Spider-Verse che è assolutamente fantastico e una sorta di umiliante epitaffio su quanto successo prima)

Forse qui è dove potrei lanciarmi in dichiarazioni selvagge sulla natura di Venom in quanto esperimento nel terrore, un film a briglia sciolta, nel quale tutti i coinvolti hanno optato di comune accordo per il protocollo Mandiamo Tutto In Vacca, se come gesto dimostrativo o happening artistico non lo so, ma sicuramente qualcosa di talmente storto da essere almeno in parte volontariamente così. Il problema vero è che le spiegazioni ufficiali su questa specie di Chinese Democracy dei film di supereroi (che è dal 2008 che ci si lavora, che è passato di mano in mano senza soluzione di continuità, che è un film di Spider-Man senza Spider-Man e quindi un progetto senza senso fin dall’inizio, che ce l’avevano promesso ultraviolento e invece è PG-13, che quaranta minuti di girato sono finiti nel cesso e chi lo sa?, magari erano quelli ripieni di sangue e violenza e li vedremo in una director’s cut che si rivelerà un filmone) (non succederà), tutte queste validissime motivazioni sono appunto validissime, e Venom è solo l’ennesimo esempio di un progetto nato con tutta la buona volontà del mondo e tritato da una serie di logiche che hanno poco a che vedere con il fare cinema nel senso più puro del termine.

D’altra parte sarà pure colpa degli executive cattivi ma è anche vero che c’è Tom Hardy che sembra uscito da un mese di rewatch compulsivo di The Mask senza aver capito un cazzo di Jim Carrey, che Michelle Williams potevano farla fare a un’AI e non si sarebbe notata la differenza, che ci sono momenti in cui vorresti entrare nello schermo e dare uno schiaffo a Riz Ahmed e dirgli RIZ STARESTI ANCHE LAVORANDO EH, che Fleischer dimostra che non è poi così bravo a girare l’action, e che è tutto fottutamente blu.

Il Pezzo di Jackie Lang

Sarà una certa tigna, sarà una certa età, sarà una certa fisiologica aspettativa verso un altro film di un universo narrativo in continua espansione ma io non riesco ad essere così positivo come Stanlio.

Venom puzza di vecchio, puzza di pigro e stanco. Soprattutto puzza di paura, se ne sente l’odore già all’inizio, quell’aroma di incoerenza che fa abbigliare Eddie Brock come un bad boy ma poi lo mette dalla parte giusta (senza dubbi eh!). Un odore che torna a farsi vivo fortissimo in sala quando il simbionte dichiara (povero!) di essere anche lui uno sfigato sul suo pianeta, ci dice a viva voce che possiamo ritrovare noi stessi in lui. E infine deflagra in un tanfo insostenibile alla fine con il grande spiegone su cosa sia il bene e cosa il male, quello che assicura a tutti che hanno visto un film su un personaggio buono.

Venom ha il terrore che qualcuno pensi anche solo per sbaglio che si tratti di un film su un antieroe, un film cattivo o uno che non crede che il bene sia quello che pensano gli altri. Per ogni piccola deviazione dall’atteggiamento limpido si scusa, si giustifica e chiede perdono con una scena che motiva tutto: “Ah vabbè stacca le teste a morsi ma sono tutti cattivi eh” – “Ah guarda vorrebbe far fuori tutti ma povero sul suo pianeta era uno sfigato”.

Il punto è che non siamo di fronte al primo cinecomic ma siamo al decimo anno dell’era Marvel Studios e quasi al ventesimo dell’era professionale dei supereroi al cinema. Ne vediamo circa 5-6 l’anno e l’esigenza di differenziare è indispensabile. Logan e Deadpool l’hanno dimostrato, Venom doveva avere un cuore capace di battere da quelle parti. E invece no, invece ha il terrore di un rated R e non fa vedere sangue, ha il terrore di una trama dura e mette il protagonista nella barricata dei giusti, ha il terrore del sesso (sia mai), della vera violenza e delle ironie adulte. Venom è un film che sarebbe stato mediocre in un’era in cui i film di supereroi si credeva dovessero parlare solo ai bambini. E la cosa peggiore è che sta incassando bene. Così bene che quell’attore molto conosciuto che compare nella scena dopo i titoli di coda con una parrucca ridicola probabilmente sottratta al campionario della Premiata Ditta, probabilmente avrà davvero occasione di presenziare nel sequel.

Talmente è pensato per un pubblico infantile Venom, che non è solo “sicuro” oltre ogni dire, così tanto che passerebbe qualsiasi filtro famiglia, ma è anche pensato a tavolino per essere “fico”.

Sono certo che ricordiate tutti Poochie, il nuovo personaggio della serie Grattachecca e Fichetto ideato dal reparto marketing per piacere, un cane che rappa con la tavola da surf in mano, fa un assolo di chitarra e schiaccia a canestro mentre fa i trick con la sua BMX.

Poochie è l’esemplificazione della creazione modaiola, non frutto della voglia di creare qualcosa di bello, di affascinante e appassionante, ma di creare qualcosa che venda assemblando elementi che già hanno avuto successo altrove. Come se una creazione intellettuale potesse seguire le regole dell’ingegneria. Tutti dicono a Eddie Brock quanto lui sia fico, del resto poi gira con una moto, ha il giubbotto di pelle e il fare sfrontato. Dietro tutto questo però non c’è niente. Lui e il simbionte hanno le one-line ma non significano nulla, non fanno parte davvero di un personaggio, sono usate per dare un’idea, l’idea che questo personaggio deve proprio piacere, che abbia tutte le caratteristiche che hanno i personaggi “fichi”.

Veramente la depressione.

