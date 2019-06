Svariati mostri piuttosto grossi: Godzilla: King of the Monsters

Una cosa che non mi aspettavo da un film che si intitola Godzilla: King of the Monsters era che potesse rivelarsi un pezzo di cinema profondamente politico e quasi teorico, che usa i mostri per parlare d’altro e li tiene sullo sfondo della sempiterna tragedia umana.

E infatti non è così!

Quello è il primissimo Godzilla.

Questo più che un film è una caciotta ripiena di mostri grossissimi che se le danno di santa ragione per ragioni più o meno pretestuose mentre intorno a loro girano delle buffe minuscole creaturine che si agitano un sacco ed emettono suoni. Se Kong: Skull Island era il primo blockbuster di mostri grossi da parecchi anni a imboccare la strada dell’azzeramento programmato dell’elemento umano – sostituito in quel film da una serie di robot con le fattezze di famosi attori ma privi del loro naturale carisma, come quelli che hanno usato per Westworld, una tecnica ancora oggi pionieristica –, King of the Monsters è l’allievo che supera il maestro, è Luke Skywalker che fa il culo a Yoda, è Gesù che fonda una sua religione dove lui è più importante di Dio (mi sono sfuggite di mano le metafore). O anche, per citare me stesso nella mailing list di Valverde,

Perché sì, sotto molti punti di vista è quello che la critica cinefila francese chiama «una putanàde». Sotto altri: perché andate in sala a vedere i film, in cerca dello schermo più grosso che ci sia nella zona? Ve lo dico io: per vedere draghi sputafuoco alieni che si prendono a martellate sfasciando città, ecco perché. King of the Monsters è prima di tutto culto dell’immagine, del puro impatto visivo (e sonoro) di creature impossibili e alte come palazzi che prendono vita a pochi metri dal vostro naso. E questo al netto di una serie di scelte estetiche molto nette e potenzialmente divisive, per dire che non siamo neanche di fronte a un buon lavoro di ragioneria con un budget ciclopico, un compitino preciso e senza troppa personalità, ma a un film che prova pure a farsi ricordare. Ci sono un certo numero di ottimi motivi per farlo e un numero altrettanto ampio di motivi pessimi, che non è un’affermazione democristiana ma un modo per dire: dovete sapere quello che state comprando, perché qui spesso mancano i fondamentali. In compenso ci sono un botto di mostri giganteschi. Sigla!

C’è una storia, circa. È successo che dopo l’ultima sua comparsata Godzilla è sparito e nessuno sa dove sia finito. È quindi da cinque anni che l’esercito americano lavora tramite il programma Monarch (già visto/accennato in Skull Island – UNIVERSO CONDIVISO!) per ritrovarlo e capire come gestire la faccenda. È successo anche che nel corso di queste ricerche il programma Monarch abbia scoperto un’altra ventina circa di mostri grossissimi sparsi in giro per il mondo e li abbia catturati e isolati in attesa di capire come gestire la faccenda.

King of the Monsters è dunque un film di faccende da gestire che vengono gestite a cazzo di cane.

Tra i principali gestori di faccende c’è la famiglia al completo di Vera Farmiga. Lei è una scienziata biologa qualcosologa che ha sviluppato un sistema (ORCA!) che le consente di [parole della scienza] per comunicare con i mostri. Lui, Kyle Chandler, di mestiere giandone, è ancora sconvolto dopo la morte del figlioletto Andrew, schiacciato sotto un piedone di Godzilla nel film di Gareth Edwards, e da allora vive da solo, fa il fotografo di animali selvatici e scrive occasionalmente alla figlia rimasta a lui e Vera. La figlia è Ragazza di Stranger Things, ormai talmente in parte come fuoriuscita degli anni Ottanta da riciclarne le pettinature anche per un film del 2019; Billie Mobbing Browning è quindi la più classica delle ragazze ribelli e di carattere, con un sano rapporto freudiano con i genitori (odia la madre ed è segretamente innamorata del padre) e un’altrettanto sana fascinazione per gli oggetti dei loro studi (i mostri grossi).

Intorno a questo delizioso nucleo familiare ruotano tutte le idee del cazzo che danno la stura al bukkake di mostroni. Il grilletto lo preme un elegantissimo Charles Dance in versione ecoterrorista, la cui matrixiana filosofia è: gli uomini sono un virus e i mostri giganti sono gli anticorpi, l’incendio che darà fuoco al sottobosco e inizierà così un processo di rinnovamento dell’ecosistema depurato dalla fastidiosa presenza umana. È tipo Thanos che invece di schioccare le dita apre le gabbie, o se preferite una versione kaiju di Kingsmen, ed è tutto sommato un’idea carina su cui costruire un disaster movie: il disaster in questione è cercato e voluto in un’ottica di auto-estinzione volontaria come unica via per la salvezza del pianeta. Non so dire se sia una cautionary tale/chiamata alle armi o un autoassolutorio alzare le spalle ed esclamare «ops lol ormai l’abbiamo fatta troppo grossa, godiamoci la fine del mondo e poi moriamo», ma è certo che almeno in questo King of the Monsters è un film figlio del suo tempo, e che solo vent’anni fa un personaggio come quello di Charles Dance sarebbe forse risultato troppo cinico e nichilista per passare il vaglio della Grande Produzione AAA.

Il problema è che questi spunti sinceramente interessanti, e tra l’altro perfettamente in linea con quello che Godzilla dovrebbe essere, vengono un po’ sepolti dentro una sceneggiatura scritta dai sempiterni gibboni. Uso paroloni senza motivo: l’edificio narrativo su cui è costruito GKOM è tipo la casa di paglia del porcellino n. 1, e traballa particolarmente durante la classicissima piaga del Secondo Atto di Spiegoni, un’invenzione del nostro occasionale collaboratore Adulto Di Cognome Spiegoni che consiste nel dimenticarsi come si racconta una storia per immagini e affidare il tutto a messaggi vocali di WhatsApp. Per lunghi, lunghissimi minuti GKOM è una sequela di monologhi fatti da persone che possiedono informazioni fondamentali su un pezzo del puzzle e decidono di condividerle con il resto del team solo in quel momento; è come se si incontrassero tutti per la prima volta e si rendessero conto di avere un interesse comune, che nel frattempo è là fuori e sta facendo tremare la Terra.

Ecco, fermiamoci un attimo su questo ultimo concetto: che cosa ce ne frega del progetto ORCA e dei drammi familiari di Millie Bob Thornton e famiglia quando là fuori ci sono i kaiju? Persino gli spunti Jurassic Park (affidati interamente a Ken Watanabe nel ruolo di Quello che ti Spiega la Natura, e che per contratto deve pronunciare ogni dieci minuti la parola «Gojira» con tono reverenziale) svaporano di fronte al soffio blu di Godzilla, perché, e ora arriviamo ai mostri, giuro, vi ricordate che nel Godzilla di Edwards il soffio blu era il culmine della scena madre di tutto il film? Ecco, per contrasto il simpatico Michael Dougherty (che inspiegabilmente in carriera ha scritto quella chicca di Trick ‘r Treat, il che mi fa sperare che in fase di montaggio GKOM sia stato tagliuzzato brutalmente altrimenti abbiamo un problema, Michael Dougherty, e questo problema si chiama che hai disimparato il mestiere) lo usa con la stessa parsimonia con cui JJ Abrams usa i lens flare. Godzilla soffia un sacco, e blu. Ghidorah soffia un sacco, e giallo. Rodan soffia un sacco, e rosso. Mothra… spara le ragnatele tipo Spider-Man? Non lo so, il punto è che è PIENO di mostri (e di soffi).

È di conseguenza un film di luci, colori, contrasti, sagome e buio. È anche un po’ un passo indietro rispetto alla chiarezza cristallina da sempre evocata e desiderata nei film di mostri grossi, e anzi sulla carta il mix tra camera a mano quasi costante, montaggio frenetico di scuola Bay e pioggia perenne dovrebbe essere il genere di disastro contro il quale ci scagliamo con rabbia e frustrazione. Invece qui funziona, perché Dougherty ha l’accortezza di esagerare con il movimento solo quando scende ad altezza uomo e inquadra i mostri per quello che appaiono a noi (masse di carne troppo grosse per capire davvero qualcosa quando si muovono a pochi metri da noi, quindi confusione: OK), e di punteggiare questa sua sorta di war movie con momenti solenni in cui l’inquadratura si allarga, tutto rallenta e i suoi creaturi possono mettersi in mostra in tutto il loro splendore. O anche, come mi ha detto Xena alla fine della proiezione,

King of the Monsters è così soprattutto, prima di tutto, forse anche solo, un trattatello su come si rappresentano i mostri grossi al cinema nel 2019. Dougherty le prova tutte e a tutte le scale, dalle inquadrature strettissime sugli occhi rettiliani ma pieni di intelligenza di [mostro] alle megapanoramiche, dalle risse violente e pesantissime e sgraziate in stile Pacific Rim ai momenti francamente zarri tipo cioè no come quando c’è quello lì con tre teste che strozza Godzilla e Godzilla lo prende a pugni in faccia troppo una bomba quella scena zio. È uno zibaldone di kaiju, nel quale per non sbagliare né dimenticarsi nulla Dougherty ha infilato tutto in quantità più che soddisfacenti. Per Chtulhu, riesce persino a far digerire i “momenti dramma umano durante il disastro” usandoli come distrazione mentre sullo sfondo i suoi mostroni continuano a darsi le mazzate! È come se in quelle sequenze fossero stati inseriti a forza dei dialoghi giusto per dare un po’ di screentime alle star, quando è chiaro che tutta la scena serve solo a darci un ulteriore angolo dal quale guardare la rissa.

E allora che cosa gli devo dire, al Michael Dougherty? «Briccone, hai fatto un filmetto un bel po’ del cazzo, eh? Te l’ha scritto tuo cugino scemo? Eri sbronzo? Hai girato la brutta e non te ne sei accorto?» Boh sì, se volete lo faccio, tanto mica parla italiano, ma perché dovrei? Qui abbiamo un tizio con un gran colpo d’occhio a cui piacciono molto i mostri, che ha fatto un film per gente che vuole andare in sala a vedere grandi colpi d’occhio e mostri. E lo so che sognate, che anch’io sogno, sempre il capolavoro, il film di mostri definitivo che per una volta non ci faccia dire «bellissimi mostri, ma» ma «bellissimi mostri, e»; e King of the Monsters, nonostante i buoni spunti, non è questo film, ma neanche un suo lontano parente – non abbiamo ancora il nostro Avengers, per capirci. Però è un film di mostri nel quale la parte “di mostri” è fantastica, e che riempie gli occhi e il cuore di scaglie, denti, zanne, zampotte tenerotte e bombe atomiche. E di più non dico perché sto esaurendo le metafore e le perifrasi e i sinonimi di “mostro” e ogni riga in più è una faticaccia immane.

Mostri grossi.

Blu-ray quote suggerita: