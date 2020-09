Devil may (and will) cry: l’inguardabile film di Spawn (1997)

In occasione del suo 40esimo anniversario, vi abbiamo raccontato del seminale Superman di Richard Donner e dei suoi tre sequel, incluso lo spin-off Supergirl. Ma com’è proseguito il rapporto tra il cinema e i fumetti dopo quel rivoluzionario successo? Scopritelo con la nostra rubrica #EroiDiCarta.

Quando si parla di anni 90 credo che poche cose al mondo incarnino bene come Spawn quel gusto ipertrofico, dark-metallaro, forzatamente cool, e al contempo così orgogliosamente privo di contenuti, che ha caratterizzato un’intera decade, la più infausta, del fumetto americano. Certo potreste obiettare che in quegli anni abbiamo avuto anche Cable, Superman coi capelli da zarro e il costume nero, forse qualcuno si ricorderà di Adam X the X-treme, ma è inutile insistere: nessuno di loro ha avuto la stessa risonanza, nessuno di loro è arrivato fino ai giorni nostri senza cambiare di una virgola, nessuno di loro ha originato una fabbrica — non una linea, una fabbrica — di giocattoli e nessuno di loro, quanto è vero iddio, è il protagonista di uno dei peggiori film mai realizzati.

Creato nel 1992 da Todd McFarlane, volevo spiegare Spawn con la metafora del cane Poochie, ma visto che l’abbiamo già usata per spiegare il film di Venom — e spero che troviate significativo quanto lo trovo io che anche Venom sia un personaggio creato da todd McFarlane — proverò a farlo con parole mie. Spawn è… prendete un ragazzino di 13 anni (può avere o non avere i brufoli, è ininfluente ai fini del discorso ma, se pensate possa aiutarvi, immaginatelo coi brufoli) che legge l’Uomo Ragno ma ha appena scoperto il metal e vorrebbe continuare a leggere l’Uomo Ragno ma sente il bisogno di darsi un tono, vuole sentirsi più grande, adulto, trasgressivo e allora prende l’Uomo Ragno e gli colora il costume di nero ma non basta perché quello è già Venom e allora gli mette LE CATENE, il mantello del conte Dracula e IL POTERE DEL DIAVOLO e ora sì che ragioniamo, adesso siamo senza il minimo dubbio nel mondo dei grandi e possiamo leggere un fumetto di supereroi senza paura che qualcuno lo definisca “da bambini”. Ho già detto che Spawn può dire le parolacce?

Attenzione però, non facciamo confusione tra un personaggio idiota e un’idea idiota: viviamo in un sistema di domanda-offerta e, per quanto spiacevole, Spawn risponde a una domanda che veniva espressa forte e chiara negli anni 90 come oggi (come dimostra la quantità di adulti che chiede a gran voce — e ottiene — supereroi “più adulti” invece di, uh, smettere di guardare film di supereroi), dà al pubblico esattamente quello che vuole, e nel farlo ha reso ricco Todd McFarlane. Questo e il fatto di possedere una fabbrica di giocattoli, sempre perché niente grida “sono un adulto, mamma!” come riempirsi la casa di pupazzi di Spawn.

Nel 1997, il processo decisionale che porta alla produzione di un film su Spawn segue grossomodo lo stesso principio. Non ha senso rovinarsi cercando di fare un film per tutti, quando con un budget molto più modesto puoi fare un film su misura per un un target ultraspecifico, il tredicenne brufoloso (o non brufoloso, a seconda di cosa avete scelto nei paragrafi precedenti) di poco fa, che incidentalmente è anche un cretino totale famoso per bersi qualunque cagata.

McFarlane, che su queste cose ha l’occhio lungo, cede i diritti alla New Line Cinema per la cifra simbolica di 1 dollaro in cambio dell’esclusiva sul merchandise e di un controllo creativo che poi sosterrà di non avere avuto quando il film verrà massacrato dalla critica. La sceneggiatura la firma uno scribacchino, tale Alan B. McElroy, che aveva lavorato in precedenza al fumetto e, nel proseguo di una sfavillante carriera all’insegna del successo e degli adattamenti di qualità, scriverà Ballistic, universalmente considerato il film peggiore del mondo, un paio di horror cristiani (qualunque cosa significhi) e il film di Tekken. E visto che il grosso della pellicola, tra demoni, dimensioni infernali e costumi che prendono vita, non potrà che essere realizzato in computer grafica, si toglie di mezzo l’intermediario e si assume come regista direttamente un esperto di effetti speciali che non vede l’ora di farsi licenziare dalla Industrial Light & Magic di Lucas. Per la sorpresa di nessuno, Mark A.Z. Dippé (nome d’arte di Mark Earnest Dippé) rivelerà di non avere la minima idea di come si dirige un film, ma riuscirà comunque a spendere una fortuna in alcuni degli effetti speciali peggio invecchiati della storia del cinema.

A parziale discolpa del film, di Dippé e del suo oculista, quello della computer grafica negli anni 90 era un mondo nuovo e ancora tutto da esplorare, un territorio di continua sperimentazione in cui ogni giorno si inventava qualcosa di nuovo che rendeva obsoleto ciò che si faceva fino al giorno prima. È facile guardare oggi gli effetti speciali di Spawn e riderne, rimanere inorriditi o entrambe le cose perché, beh, sono brutti in maniera sconcertante, una cosa assolutamente inguardabile, tragicomica, livello filmato di un gioco per PlayStation solo più spiacevole perché dura più a lungo. Ma è altrettanto facile immaginare che nel 1997 una roba del genere rappresentasse l’avanguardia, che per certi aspetti fosse addirittura “ambiziosa” e che Dippé — che in passato aveva animato il T-1000 di Terminator 2 e i dinosauri di Jurassic Park, quindi dai, non poteva essere una persona cattiva — stesse facendo del suo meglio con gli strumenti a disposizione.

Sarebbe bello poter dire qualcosa di simile sul resto del film, concedergli il beneficio del dubbio e dei tempi che cambiano, ma la verità è che oggi come allora si tratta di una storiaccia tagliata con l’accetta, inutilmente lenta in certi punti e inspiegabilmente sbrigativa in tutti gli altri; di una banalità sconcertante e, in qualche modo, incomprensibile al tempo stesso; una storia di vendetta e redenzione che vorrebbe essere un’epica dark con un look cyberpunk e atmosfere gotiche, ma costellata di battute sulla cacca e le scoregge. Dippé rimane un tecnico degli effetti speciali messo a fare il regista per comodità, ma che non è un narratore e non sa lavorare con gli attori, tant’è che preferisce riempirli di makeup così non è costretto a guardarli in faccia.

Il povero Michael Jai White, ancora a inizio carriera e fresco di un biopic su Mike Tyson per la HBO, vede sfumare l’occasione di mettersi in mostra in un ruolo da protagonista: sarebbe il primo attore afroamericano (e il primo artista marziale) a interpretare un supereroe in una grossa produzione hollywoodiana, peccato che lo si veda in faccia per 5 minuti scarsi, dopodiché “Al Simmons” muore ed entra in scena “Spawn”, uno zombie carbonizzato fatto al 50% di trucco, 50% di brutta CGI, 100% irriconoscibile. John Leguizamo (che per la cronaca è il primo nome nei titoli di testa, prima di quello di MJW che è il fottuto protagonista, misteri dello star system), nel ruolo del villain principale, il Clown/Violator, è nascosto sotto una quantità persino maggiore di trucco e prosthetics: sepolto in un costume integrale assolutamente grottesco, di lui non rimane la minima traccia e probabilmente quando si guarda indietro può raccontarsi di non aver partecipato veramente quel film. Melinda Clarke pare l’unica ad essersi resa conto che, tolti i soldi per gli effetti speciali, il livello produttivo è quello di un film porno quindi tanto vale recitare di conseguenza, Martin Sheen e Nicol Williamson (il Merlino di Excalibur, qui nell’ultimo ruolo della sua carriera) sono semplicemente imbarazzati e imbarazzanti.

Se gli X-Men sono il capostipite del cinefumetto moderno e Blade è il vero capostipite del cinefumetto moderno di cui però non si parla perché il protagonista è nero, Spawn si può a buon conto considerare l’ultimo esponente della vecchia guardia, l’ultimo e più genuino esempio di un modo — terribile — di trattare i supereroi al cinema che presto cesserà di esistere. Per questo va celebrato, ne va conservato il ricordo come monito per le generazioni future, affinché nessuno dimentichi che prima dei Raimi e dei Singer la terra era dominata dai Dippé e affinché nessuno mai più si sogni di mettere dei soldi per fare una schifezza del genere.

VHS-quote:

“Ho visto l’inferno, è in pessima CGI”

Quantum Tarantino, i400calci.com

