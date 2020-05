La old school sta bene e vive a Bollywood: War (2019)

Ok ragazzi, le scuse per non iniziare a coprire seriamente i film indiani stanno ufficialmente a zero, soprattutto da quando di colpo ve li trovate facili facili in casa vostra su Netflix e Prime.

E quindi iniziamo.

Non voglio menarla troppo a lungo, ma mi sembra corretto in fase introduttiva menzionare le più grosse paure dello spettatore occidentale medio quando si avvicina a un action di Bollywood e levarci questo discorso una volta per tutte.

In ordine:

1) La durata. Qua c’è un po’ di sindrome da corazzata Potemkin, che vi ha già descritto Luotto la settimana scorsa. Son tutti convinti che La corazzata Potemkin sia una palla pazzesca di sette ore, e invece dura un’ora tiratissima. Allo stesso modo, tutti sono convinti che i film bollywoodiani durino tre ore, e invece la maggior parte degli action dura… vabbè, durano due ore un quarto / due ore e mezzo, pure qualcosa meno. È la stessa durata degli Avengers. Anzi, meno. Anzi, diciamolo: ormai è la stessa durata del blockbuster hollywoodiano medio. Nel senso: io mi immagino un indiano che non ha mai visto un film di Hollywood e viene introdotto ai Marvel. Direbbe “ma sei sicuro che non facciano venire due coglioni così? Durano un casino, e non c’è neanche una canzone!” E avrebbe ragione da vendere.

2) Le canzoni. Sì, ci sono le canzoni. Ce ne sono in media tre, a volte meno. A volte nessuna. Ma non si tratta di improvvise deviazioni musical: si tratta di intermezzi veri e propri. Sì, a volte è il protagonista stesso che inizia a ballare e cantare, a volte no. A volte la scena prosegue dal punto in cui si è interrotta, a volte è proprio uno stacco in cui cambia tutto e parte sostanzialmente un videoclip, ma sono scelte stilistiche facoltative. Di fatto, non servono a portare avanti la trama.

Guardate, vi faccio direttamente un esempio che si fa prima.

A voi un tipico stacchetto musicale di Bollywood:

(sì lo so, esempio atipico, questa è tratta da un film in cui si sentono ben più di tre canzoni intere)

Vogliamo dirla tutta?

Dovreste saperlo ormai, ci abbiamo scritto un libro: questa cosa degli stacchetti musicali è uno dei tratti registici distintivi di Sylvester Stallone, pionierizzati nei film di Rocky insieme a Michael Mann che contemporaneamente stava facendo le stesse cose in Miami Vice. Sono poi diventati una caratteristica rappresentativa degli anni ’80 stessi (pensate alla partita di beach volley in Top Gun).

Chiaramente a Bollywood non hanno copiato Stallone, questa cosa loro la fanno da sempre. O meglio, non lo hanno copiato in questo (poi ci torniamo).

E nemmeno Stallone ha copiato Bollywood: più che altro iniziò a inglobare il linguaggio di una nuova forma d’arte che si stava sviluppando in quel periodo, appunto quella dei videoclip.

Ma per quel che riguarda le modalità d’uso degli stacchetti musicali, guardare un action moderno di Bollywood non è molto diverso dal guardare un episodio extra-lungo appunto di Miami Vice o Baywatch.

A quel punto ovviamente anche i gusti musicali giocano la loro e io lo ammetto tranquillamente: la musica da blockbuster bollywoodiano mi fa tendenzialmente sanguinare le orecchie tanto quanto una hit media da discodance (che gran termine da boomer, “discodance”) o una ballata di Biagio Antonacci, delle quali spesso è semplicemente una versione con qualche sfumatura etnica in più.

Ma è un intermezzo: peggio che vada potete premere fast-forward e non vi perderete assolutamente niente.

Bon, passiamo al film di oggi.

Per introdurvi a War, uscito nelle sale di mezzo mondo (anche occidentale) nell’ottobre 2019 e ora disponibile con l’abbonamento ad Amazon Prime Italia, devo prima parlarvi dei suoi due protagonisti.

Hrithik Roshan è nato a Bombay nel 1974 ed è uno degli attori più famosi del settore.

È spesso definito “India’s Most Complete Actor”, il che fa automaticamente di lui il Boyka di Bollywood.

Recita fin da bambino, ma è nei primi del 2000 che si afferma come protagonista attraversando un po’ tutti i generi.

Pensate a… boh, vi direi Tom Cruise, ma non è sufficiente.

Hrithik sa fare tutto: recita, canta, balla. Tutto benissimo.

Ed è bello bello in modo veramente assurdo: una specie di Bradley Cooper migliorato, con gli occhi azzurri e un fisico che a confronto il cast di Magic Mike sembra quello di Full Monty.

Ama i ruoli complessi, ha interpretato drammi e commedie romantiche, ma ama anche i film d’azione e gli stunt pericolosi, e all’occorrenza è capace di tirare un doppio calcio volante in spaccata.

Ha fatto incetta di premi nel ruolo di un ragazzo autistico e ha spaccato il botteghino facendo il supereroe, ed erano due film diversi dello stesso franchise.

E per non farsi mancare nulla ha fatto pure un remake di Innocenti bugie, reintitolato Bang Bang (2014), in cui a confronto è Tom Cruise a sembrare la sua copia del discount.

All’altro angolo abbiamo invece Tiger Shroff, nato a Mumbai nel 1990, una delle più brillanti stelle in ascesa del panorama bollywoodiano.

Altro tronista dal fisico perfetto e un viso che pare progettato a tavolino per fare esplodere le copertine di Cioé – roba che a confronto Chris Hemsworth sembra Tobey Maguire – pure Tiger Shroff sa fare tutto: recitare, ballare, cant… mmh, cantare onestamente non ci metto la mano sul fuoco, lo fa di rado e ho il forte sospetto che sia in playback. Ma vabbé, non si può avere proprio tutto tutto dalla vita.

Pure Tiger Shroff (nessuna parentela con Tiger Chen) ha provato a diversificare in commedie romantiche, ma rispetto a Hrithik ha al momento un curriculum più specializzato sul menare: esperto di Tae Kwon Do e di Kalaripayattu, l’antichissima ed elegantissima arte marziale indiana da cui è nato pure il kung fu cinese, il nostro si è fatto notare con Baaghi (2016), classico film di botte che introduce al Kalari mischiando Kickboxer, Ong Bak ed esplicite citazioni a The Raid.

Subito dopo Baaghi, Tiger ha girato un film supereroistico per bambini intitolato A Flying Jatt (2016) in cui il supercattivo è Nathan Jones.

Poi ha girato due sequel di Baaghi, uno più grosso dell’altro, in cui dalle arti marziali si devia subito in pieno territorio guerrigliero alla Rambo, con budget e avversari proporzionalmente gonfiati.

Ora, come riportato anche da Stallone in persona, Tiger Shroff sta preparando proprio un remake ufficiale bollywoodiano di Rambo.

Insomma: vederli insieme è un evento.

È come Intervista col vampiro se Tom Cruise e Brad Pitt, in pieno 1994, fossero famosi per film alla Stallone/Van Damme e quindi, invece che un art-horror in costume, la cosa più logica fosse unirli in un contesto stile Expendables.

War dura due ore e mezzo, e non devo stare a sottolineare che nessuno di noi si sarebbe lamentato se un film con Stallone e Van Damme del ’94 fosse durato due ore e mezzo.

La trama non ha arie da tirarsi o tempo da perdere: Hrithik e Tiger sono nelle Forze Speciali indiane, hanno uno stretto rapporto mentore/allievo, ma circostanze e colpi di scena li metteranno l’uno contro l’altro.

Esattamente quello che lo spettatore vuole vedere: amicizia, rivalità, le due star che collaborano, le due star che si menano, spettacolo, esplosioni di contorno, l’epica e il budget delle grandi occasioni.

Immaginate la stessa storia con Stallone e Van Damme, nel ’94, con la regia di John Woo… Perché nessuno ci arrivò?

A Bollywood invece hanno capito al volo cos’avevano per le mani, e hanno saputo subito cosa fare.

Poi ok, Siddharth Anand (gran nome) non è esattamente John Woo, anzi, è appena alla sua seconda regia action, ma nel già citato Bang Bang aveva fatto capire di trovarsi tranquillamente a suo agio col genere. Anche storia e script sono suoi. Iniziate a prenderci le misure perché sarà proprio lui a guidare Tiger Shroff nel remake di Rambo.

A questo punto, quello che dovete aspettarvi da un film come War è che sia una specie di Mission: Impossible / Fast & Furious ma con la mentalità ibernata al cinema dell’era reaganiana: nazionalismo alle stelle, individualismo eroico come unica via (tranne quando l’avversario è troppo grosso), manicheismo spinto, politiche di genere inesistenti, edonismo a livello olimpionico.

La coreografia regna, la posa plastica è la priorità, l’azione esiste in funzione del portarti ad ammirare – da tutti i punti di vista – l’eroe che la compie.

Di base, just one rule: the rule of cool.

Si tratta, in sostanza, di un tipo di cinematografia per cui il centro di gravità indiscutibile è ancora oggi l’opera magna di Sylvester Stallone.

In particolare, sembra di vivere in un mondo parallelo in cui i film più importanti della storia sono proprio quelli con cui a suo tempo Sly aveva iniziato a strafare e quindi a toppare, ottenendo forse i più imprevedibili tra i suoi risultati deludenti al botteghino: mi riferisco a Cobra e a Rambo III. Per cuore, intensità emozionale, arroganza, estrema attenzione al look, nessuna paura di esagerare e conseguente sprezzo del ridicolo.

Al secondo posto fra i punti di riferimento c’è sicuramente il dittico Mission: Impossible / Fast & Furious per la loro ricerca della scena spettacolare ai confini della realtà.

E al terzo posto metterei il John Woo hollywoodiano, in particolare quello che in Senza tregua e M:I 2 aveva infilato Van Damme e Tom Cruise al centro di un balletto di coreografie dettagliatissime in cui ne uscivano come eroi mitologici, sovrumani, tanto efficaci quanto esteticamente impeccabili, quasi divini.

War, coi protagonisti che si ritrova, fa tutto questo in modo ancora più naturale.

Io mi immagino uno spettatore indiano che non ha mai visto un film americano. Direbbe “ma sei sicuro che non facciano venire due coglioni così? Durano un casino, non c’è neanche una canzone, e in più i protagonisti son belli come i miei ex-compagni di classe”. E avrebbe ragione da vendere.

Basta chiacchere, guardiamoci il trailer:

War ha tutto quello che si chiede a un blockbuster d’azione: svariate location in giro per il mondo, set pieces memorabili.

C’è un inseguimento in moto per i vicoli del Portogallo.

C’è un inseguimento fra auto sportive in un ghiacciaio in Finlandia.

C’è Hrithik Roshan che combatte la gravità menando un pugno di scagnozzi in un aereo col portellone aperto.

C’è Tiger Shroff che entra in scena sfondando una finestra con un calcio volante e procede a menare una ventina di thugs in un piano sequenza che si interrompe solo dopo che lui se n’è andato al rallentatore su musica rock.

Ci sono un paio di scene di bromance che sfondano i confini di Top Gun e Point Break e sfociano direttamente in sguardi e dialoghi che non stonerebbero in Twilight.

Quindi sì, è sopra le righe, ci mancherebbe, ma niente a cui non ci abbia già abituati Vin Diesel.

E sì, ci sono tre stacchetti musicali in cui Hrithik e Tiger si esibiscono nell’equivalente di un duetto Timberlake/Bieber… Questo background da ballerini dopotutto si nota anche quando menano, li rende decisamente più fluidi/atletici di un Jason Statham. Aiuta loro come storicamente ha aiutato Van Damme.

E comunque che ci vuoi fare.

In Cina se vuoi recitare devi essere un campione di kung fu, in India devi saper ballare. Non si sfugge.

A Hollywood al massimo c’è Johnny Depp che suona la chitarra.

E se ci pensate, qualsiasi film dei Pirati dei Caraibi migliorerebbe se a un certo punto Johnny imbracciasse la chitarra e facesse un bel pezzo, magari in duetto con Keith Richards.

War non è il miglior action di Bollywood, e nemmeno per forza il punto di ingresso più consigliato in assoluto.

Altri hanno regie migliori o trovate più fulminanti, e inizieremo a coprirli più spesso.

È però un film divertentone, non privo di momenti memorabili, spaccone ed esplosivo come chiedereste a un qualsiasi film del genere, e come prima immersione va alla stragrande.

È un ottimo esempio di come da quelle parti siano tranquillamente in grado di fare cose che, esagerazioni incluse, non hanno nulla da invidiare a un Hobbs & Shaw.

E di come, insieme a Wolf Warrior 2 in Cina, siano gli unici a scrivere e girare film come se fosse ancora il 1986 e Stallone fosse il capo indiscusso del cinema, stella polare di tutti noi.

Prima di lasciarvi però voglio fare un’ultima considerazione.

Ho citato Stallone, Van Damme, Tom Cruise, Vin Diesel, ecc…

In realtà c’è un solo attore hollywoodiano che avrebbe saputo tenere testa a gente come Hrithik Roshan e Tiger Shroff.

Un unico attore bello bello in modo assurdo, e capace di fare indistintamente action, drammi, commedie e film sentimentali, di fare il buono e il cattivo, l’umile e lo spavaldo, l’uomo comune e il supereroe.

Capace di recitare e menare, e persino cantare e ballare a livello pro, e tirare fuori almeno un classico immortale da ognuna di queste sue caratteristiche.

Un uomo che nonostante tutto, per qualche ragione, non è mai stato considerato una vera Star, non è mai stato uno di quelli che basta la sua sola presenza a spaccare il botteghino.

Quell’uomo è, ovviamente, Patrick Swayze.

In un mondo migliore, War sarebbe semplicemente Gemini Man con Patrick Swayze. Possibilmente meglio di entrambi.

Ci manchi un sacco Patrick.

Bolly-quote:

“Chiunque vinca, la tua identità sessuale perde”

Nanni Cobretti, i400calci.com

>> IMDb | Trailer

P.S.: se avete letto il nostro libro lo sapete, Sly si prestò per una comparsata a Bollywood nel 2009 in una commedia romantica intitolata Incredible Love (Kambakkht Ishq). Non sono così pazzo da consigliarvi tutto il film, ma – tenendo sempre a mente che si tratta di una commedia – almeno la scena incriminata potete spararvela sul Youtube.